140 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о зверствах польских силовиков на границе

140 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлениях польских силовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пяти томах дела собраны факты: о депортации, пытках и актах жестокости в отношении пытающихся попасть в Германию людей – около 3,5 тысячи беженцев.