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140 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о зверствах польских силовиков на границе

28 декабря 2021 07:47
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140 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлениях польских силовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

140 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о зверствах польских силовиков на границе-1

В пяти томах дела собраны факты: о депортации, пытках и актах жестокости в отношении пытающихся попасть в Германию людей – около 3,5 тысячи беженцев.

140 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о зверствах польских силовиков на границе-4

Задокументировано все, что произошло в период с 8 по 16 ноября. В материалах уголовного дела собраны сотни вопиющих фактов.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Фотофакт

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