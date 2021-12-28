140 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о зверствах польских силовиков на границе

140 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлениях польских силовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
140 человек признаны потерпевшими по уголовному делу о преступлениях польских силовиков на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пяти томах дела собраны факты: о депортации, пытках и актах жестокости в отношении пытающихся попасть в Германию людей – около 3,5 тысячи беженцев.
Задокументировано все, что произошло в период с 8 по 16 ноября. В материалах уголовного дела собраны сотни вопиющих фактов.