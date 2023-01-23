Прямой эфир

13 детёнышей панды родились за год в Китайском центре исследования

23 января 2023 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Провинция Сычуань на юго-западе Китая. Она известна весь мир. Там размещается Китайский центр охраны и исследования гигантской панды.

13 детёнышей панды родились за год в Китайском центре исследования-1

Его главное достижение за 2022 год – там приняли восемь родов, которые принесли миру 13 новорожденных детенышей гигантской панды.

13 детёнышей панды родились за год в Китайском центре исследования-4

Ли Дэшэн, главный эксперт центра:
На данный момент Китайский центр охраны и исследования больших панд создал самую большую в мире популяцию в неволе, состоящую из 364 животных. Между тем, этот центр также является крупнейшей и наиболее обширной в мире платформой для соответствующего сотрудничества и обмена.

13 детёнышей панды родились за год в Китайском центре исследования-7

Центр постоянно совершенствует методы разведения панд, включая искусственное вмешательство в формирование популяции. Он стал настоящей лабораторией по сохранению этого популярного во всем мире вида животных.

*На правах рекламы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Реклама # Ли Дэшэн # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ВМФ Чили спасли из беды пса, который оказался на вершине океанской скалы
23 января 2023 13:36

ВМФ Чили спасли из беды пса, который оказался на вершине океанской скалы

В Эстонии снесут 11 монументов времён СССР
23 января 2023 11:49

В Эстонии снесут 11 монументов времён СССР

Пакистан остался без электричества из-за крупной аварии
23 января 2023 11:46

Пакистан остался без электричества из-за крупной аварии