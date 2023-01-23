13 детёнышей панды родились за год в Китайском центре исследования

Провинция Сычуань на юго-западе Китая. Она известна весь мир. Там размещается Китайский центр охраны и исследования гигантской панды.
Провинция Сычуань на юго-западе Китая. Она известна весь мир. Там размещается Китайский центр охраны и исследования гигантской панды.
Его главное достижение за 2022 год – там приняли восемь родов, которые принесли миру 13 новорожденных детенышей гигантской панды.
Ли Дэшэн, главный эксперт центра:
На данный момент Китайский центр охраны и исследования больших панд создал самую большую в мире популяцию в неволе, состоящую из 364 животных. Между тем, этот центр также является крупнейшей и наиболее обширной в мире платформой для соответствующего сотрудничества и обмена.
Центр постоянно совершенствует методы разведения панд, включая искусственное вмешательство в формирование популяции. Он стал настоящей лабораторией по сохранению этого популярного во всем мире вида животных.
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