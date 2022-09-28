13 детёнышей гигантской панды впервые показали в китайском центре. Посмотрите на этих милых пушистиков

Новости Китая. 13 детенышей гигантской панды, родившихся в 2022 году, впервые показали посетителям исследовательского центра по их разведению в Чэнду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Событие приурочили к национальному дню – 1 октября отмечается 73-я годовщина образования Китайской Народной Республики. И вот так выглядит ее живой пушистый символ. В питомнике за год на свет появились 15 малышей.