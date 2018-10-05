13 человек стали жертвами ДТП в Тверской области: на огромной скорости столкнулись автобус и маршрутка

Новости России. Страшное ДТП произошло в Тверской области. Его жертвами стали 13 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупная авария произошла в районе населенного пункта Некрасово, где лоб в лоб на огромной скорости столкнулись автобус и маршрутное такси. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали четверых пострадавших – они в крайне тяжелом состоянии.

Участок трассы, где произошла авария, оцеплен. Причины ДТП устанавливаются.