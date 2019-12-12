Прямой эфир

12 декабря на саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудят ход выполнения минских соглашений и результаты саммита в Париже

12 декабря 2019 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Первая за три года встреча в «нормандском формате» – Россия, Украина, Франция и Германия – состоялась в Париже 9 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 декабря на саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудят ход выполнения минских соглашений и результаты саммита в Париже-1

При этом участники переговоров отмечали, что базисом для работы в таком формате были и остаются минские соглашения. Безальтернативность последовательного их исполнения лидеры «нормандской четверки» подтвердили и по итогам нынешних переговоров.

Обмен пленными, прекращение огня, разведение сил в Донбассе. О чём договорились лидеры «нормандской четвёрки»

Зеленский на встрече «нормандской четвёрки»: «Важно договориться о конкретных шагах и сроках выполнения этих договоренностей»

Дмитрий Гордон назвал отвратительной организацию встречи «нормандской четвёрки» в Париже

К слову, их результатом стороны остались довольны и договорились не только о поэтапном продолжении разведения сил в Донбассе, но и обмене пленными по формуле «всех на всех». В следующий раз «нормандская четверка» встретится через четыре месяца.

12 декабря на саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудят ход выполнения минских соглашений и результаты саммита в Париже-4

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Германия вышла на первое место в Европе по продажам электромобилей
11 декабря 2019 17:21

Германия вышла на первое место в Европе по продажам электромобилей

Дмитрий Гордон назвал отвратительной организацию встречи «нормандской четвёрки» в Париже
11 декабря 2019 15:43

Дмитрий Гордон назвал отвратительной организацию встречи «нормандской четвёрки» в Париже

Совет Евросоюза посчитал Боснию и Герцеговину не готовой к членству в объединении
11 декабря 2019 13:28

Совет Евросоюза посчитал Боснию и Герцеговину не готовой к членству в объединении