11 человек погибли при взрыве на АЗС в Махачкале

11 человек, в том числе двое детей, погибли при мощном взрыве, который прогремел на автозаправочной станции в Махачкале. Возможно, что эти цифры не окончательные, так как на месте ЧП продолжается разбор завалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается о 22 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура в связи с трагедией на АЗС. Мощный взрыв прогремел вечером, после чего начался сильный пожар. Через несколько минут вспыхнули еще несколько емкостей с горючим. Спасатели боролись с огнем несколько часов. Из-за ЧП были обесточены несколько районов Махачкалы.

Здание автозаправочной станции уничтожено, сгорело несколько находившихся там автомобилей. Специалисты обнаружили в воздухе многократное увеличение вредных веществ в радиусе 500 метров от взрыва.