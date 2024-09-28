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11 человек погибли при взрыве на АЗС в Махачкале

28 сентября 2024 07:33
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11 человек, в том числе двое детей, погибли при мощном взрыве, который прогремел на автозаправочной станции в Махачкале. Возможно, что эти цифры не окончательные, так как на месте ЧП продолжается разбор завалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 человек погибли при взрыве на АЗС в Махачкале-2

Сообщается о 22 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Власти Дагестана объявили 28 сентября днем траура в связи с трагедией на АЗС. Мощный взрыв прогремел вечером, после чего начался сильный пожар. Через несколько минут вспыхнули еще несколько емкостей с горючим. Спасатели боролись с огнем несколько часов. Из-за ЧП были обесточены несколько районов Махачкалы. 

Здание автозаправочной станции уничтожено, сгорело несколько находившихся там автомобилей. Специалисты обнаружили в воздухе многократное увеличение вредных веществ в радиусе 500 метров от взрыва.

# Взрыв

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