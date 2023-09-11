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1000-летнюю мумию нашли в Перу. Посмотрите, как хорошо сохранились останки

11 сентября 2023 08:46
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Новости Перу. В Перу найдена уникальная мумия. Ученые предполагают, что ей 1 000 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бесценная историческая находка обнаружена в столице страны Лиме. На удивление исследователей, тело хорошо сохранилось.

1000-летнюю мумию нашли в Перу. Посмотрите, как хорошо сохранились останки-1

Известно, что у девушки были длинные волосы, а по челюсти специалисты смогут определить точный возраст. Вместе с останками археологи также нашли керамические сосуды и текстильные изделия.

1000-летнюю мумию нашли в Перу. Посмотрите, как хорошо сохранились останки-4

Мирелла Ганоса, археолог:
Это открытие помогает дополнить известную нам на данный момент информацию о древнем мире. Интересно, что мы до сих пор находим подобные вещи в центре города.

1000-летнюю мумию нашли в Перу. Посмотрите, как хорошо сохранились останки-7

Предположительно погребенный принадлежал к культуре ичма. Это государство в Южной Америке. Оно существовало на территории современного Перу еще до появления культуры инков.

# Археология # Марина Кишкурно # Фотофакт

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