1000-летнюю мумию нашли в Перу. Посмотрите, как хорошо сохранились останки

Новости Перу. В Перу найдена уникальная мумия. Ученые предполагают, что ей 1 000 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бесценная историческая находка обнаружена в столице страны Лиме. На удивление исследователей, тело хорошо сохранилось.

Известно, что у девушки были длинные волосы, а по челюсти специалисты смогут определить точный возраст. Вместе с останками археологи также нашли керамические сосуды и текстильные изделия.

Мирелла Ганоса, археолог:

Это открытие помогает дополнить известную нам на данный момент информацию о древнем мире. Интересно, что мы до сих пор находим подобные вещи в центре города.