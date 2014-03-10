Новости Беларуси. Места хватит всем. Заселение в новые гостиницы Минска начнется 2 апреля. А завершат их строительство к концу марта. Всего же специально к чемпионату мира по хоккею в столице планируют открыть 13 новых отелей.

Кроме того, гостей спортивного первенства будут принимать хостелы и студенческие общежития в фан-деревне. В общей сложности номерной фонд Минска составит почти 15 тысяч мест. В случае необходимости будут задействованы агроусадьбы, санатории и базы отдыха, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.