Где эффектно сделать предложение руки и сердца? Вам точно нужно на белорусский остров Ду

На навигаторе горячо. Вот мы и добрались до самого большого острова Беларуси – Ду! 4,9 квадратных километра таинственного микрокосмоса. Так расщедрился последний ледник. 25 метров над уровнем воды. Моренные холмы, крутые склоны, огромные валуны. Величие ландшафтов до мурашек. Место под солнцем, центр подзарядки. Здесь свои законы природы.

Игорь Романюк, директор Республиканского ландшафтного заказника «Освейский»:

В утренние и вечерние часы можно часто увидеть и косуль, которые приходят на водопой, лосей, которые здесь тоже обитают. В последнее время появились олени. Из диких хищников здесь обитает только лиса и енотовидная собака. Иногда зимой по льду заходит волк, еще реже заходит рысь.

Вы не поверите! Но до 70-х годов прошлого века остров был обитаемым. А до 2012 года здесь выгуливали коров и лошадей. Предполагают, что в конце XVII века тихий уголок облюбовали староверы. Как бы там ни было, в издании «Живописная Россия» 1832 года упоминается чудо-остров, на котором располагалась одноименная деревня. Жили с рыболовства, грибов, ягод, занимались сельским хозяйством. Верхнедвинск для туристов. Какая история древнего города и что покажут в местном музее? Подробности.

До войны было 65 дворов, после колхоз возродился. Сегодня о былой жизни островитян напоминают лишь фундаменты домов, дикие яблоньки и кладбище. Хотя раскопки подтверждают, что жизнь здесь бурлила с незапамятных времен и были древние городища.

Игорь Романюк:

В приданиях, которые с этим островом связаны, когда-то на острове была белокаменная церковь. Жители просто нарушили некоторые заповеди церковные, и эта церковь провалилась, но раскопки, которые проводились в 1990-е годы на острове, на этих холмах, показали, что церкви не было, но захоронения были. То есть издревле люди на острове жили. Может, использовали остров для укрытий от набегов там в Средние века, в X столетии. Скандинавы здесь явно были. Пушисто, душисто, дико красиво. Полевой ковер – просто сказка, SPA для души. Остров богат на верховое болото с клюквой, водоемы, родники, уникальную флору с лесостепными, таежными и горными видами.

Игорь Романюк:

Вот один из видов краснокнижных растений – кизильник черноплодный. Несъедобный вид. Отравиться им нельзя, но он несъедобен. Родина его – Австрия, альпийские луга Австрии, Германии и Италии. Скорее всего, птицы его принесли сюда. Сегодня остров обитаем благодаря туристам, которые любят остановиться с палатками и отключить режим цивилизации. Рассветы и закаты на острове Ду – фантастика! Чтобы свидание с природой было комфортным и незабываемым, сейчас активно обустраивают экотропу. Зеленая премьера запланирована на сентябрь.

Протяженность маршрута составит 4,5 километра. Эмоции останутся навсегда, как и космические фото у мыса Бирулька. Это местечко точно войдет в Instagram-топ Беларуси, а осень только добавит красок. Беседки, смотровая вышка для наблюдения за диким миром и точки для кофе-паузы – все будет включено.