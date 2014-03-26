В музее-библиотеке Симеона Полоцкого представили экспозицию о разных периодах жизни и деятельности просветителя

Новости Беларуси. Необычную экспозицию представили в музее-библиотеке Симеона Полоцкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музей оформлен в стиле западноевропейской библиотеки 17-18 веков — двухуровневое размещение книжных шкафов, бюсты ученых и философов, читальный зал и посередине - глобус, кстати самый большой в Беларуси.

Экспозиция рассказывает о разных периодах жизни и деятельности Симеона Полоцкого. Значительное место в ней занимают его литературные и издательские труды.

Обновлено 26.03.2014

Книжные шкафы в 2 яруса, бюсты просветителей, небольшой читальный зал – все это обязательные атрибуты библиотеки 17 века. Равно как и глобус. Правда, этот несколько отличается от своего предшественника. На нем современные художники изобразили Полоцк. Хотя на глобусе 17 века такой город не значился.

Но, пожалуй, самые главные и ценные экспонаты музея-библиотеки Симеона Полоцкого – это 4 раритетные книги. Сегодня стоимость каждой исчисляется десятками тысяч долларов. Однако для хранителей истории фолианты знаменитого земляка бесценны. Хотя бы потому, что именно с них и начинается история музея.

Ольга Шульченко, ведущий научный сотрудник Музея-библиотеки Симеона Полоцкого:

В Москве на праздновании Дня письменности сюда, в Полоцк, вот нам было подарено несколько книг Симеона Полоцкого. И это его книги. Одна из них здесь, на постаменте у нас представлена, и возникла идея создания музея на родине Симеона Полоцкого.

Сейчас здесь порядка 150 экспонатов, в том числе копии рукописей Симеона Полоцкого, а также свыше 15 тысяч научных книг гуманитарной направленности. Пожалуй, не меньший объём литературы пришлось изучить и местным художникам, чтобы в точности воссоздать библиотеку в духе 17 века. А вот вопрос о том, где разместить музей, даже не обсуждался.

Ольга Шульченко, ведущий научный сотрудник Музея-библиотеки Симеона Полоцкого:

Когда-то, в 16 веке, на этом самом месте находилась Братская школа мужского Богоявленского монастыря. Вот в ней и получал свое первое, начальное образование знаменитый полочанин Симеон Полоцкий. На тот момент Самуил Петровский-Ситнианович.

А сегодня местные школьники и студенты с удовольствием приходят в музей имени знаменитого земляка.

В день 20-летия со дня основания музея поток экскурсионных групп кажется нескончаемым. Хотя и в обычные дни здесь пусто не бывает никогда. Музейные работники говорят: всё потому, что интерес к личности знаменитого земляка-просветителя в 21 веке повышается.

Тамара Джумантаева, директор Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника:

Личность Симеона все больше популярной становится. Поднимаются не смотря на то, что ему так много лет исполнится в этом году. Новые и новые интересные, эксклюзивные совершенно известия и предметы, связанные с ним. Мы часто говорим о том, что он человек, которому Россия обязана высшим образованием.

А еще Симеон Полоцкий – 1-й профессиональный поэт в Московском государстве, учитель при царской семье, проповедник, переводчик и астролог. Но главное – наш земляк, прославивший Полоцкую землю на весь мир.