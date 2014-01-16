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В Беларуси появился новый вид баранов. Скоро на них можно будет охотиться

16 января 2014 14:24
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Новости Беларуси. В Островецком лесхозе поселились муфлоны.  Это  животное из рода баранов. В Беларуси этот вид не встречается. Он в основном распространен в Армении, на севере Ирака, в Иране, на островах Кипр и Сардиния. Муфлон одинаково хорошо чувствует себя в горах и на степных пастбищах.

Муфлон уже получил в Беларуси статус охотничьего вида. Однако в ближайшее время отстрел этих животных разрешен не будет. Пока они обживаются в специально созданных для них вольерах и радуют туристов, в том числе и иностранных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Достопримечательности Гродненской области # Туризм

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