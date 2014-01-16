В Беларуси появился новый вид баранов. Скоро на них можно будет охотиться

Новости Беларуси. В Островецком лесхозе поселились муфлоны. Это животное из рода баранов. В Беларуси этот вид не встречается. Он в основном распространен в Армении, на севере Ирака, в Иране, на островах Кипр и Сардиния. Муфлон одинаково хорошо чувствует себя в горах и на степных пастбищах.

Муфлон уже получил в Беларуси статус охотничьего вида. Однако в ближайшее время отстрел этих животных разрешен не будет. Пока они обживаются в специально созданных для них вольерах и радуют туристов, в том числе и иностранных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.