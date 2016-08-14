Туризм в Беларуси: почему заказывать отдых в нашей стране проще через иностранных операторов?

Новости Беларуси. Въездной туризм в Беларусь: того потока гостей, который мог быть, нет. При том, что въездной потенциал нашей страны достаточно высок. Но, например, в столице всего 20 турфирм, чья основная специализация въездной туризм.

Для сравнения – выездным на начало года занималось почти 500.

А ведь белорусов называют гостеприимными, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Миражи на горизонте: что мешает развиваться въездному туризму в Беларуси? На все четыре стороны: почему турфирмы предпочитают работать на выезд? Кто сегодня прилетает в Беларусь? И как «пролетают» отечественные туроператоры? Парадоксы туризма по-белорусски.

Это сейчас подобные ролики набирают просмотры и всё больше туристов, пресытившихся европейскими достопримечательностями и южными пляжами, хотят открыть для себя Восточную Европу. 20 лет назад Беларусь ещё «terra incognita» для иностранцев. Тогда турфирма Оксаны была первопроходцем в сфере въездного туризма. Однако сейчас по проторенным ею маршрутам дивиденды идут в обход Беларуси – в карман зарубежных туроператоров.

Оксана Бичун, директор туристической компании:

Мы сегодня организуем рекламные туры, мы обеспечиваем продвижение страны и туристических услуг. По факту: гости действительно приезжают, но уже минуя отечественного туроператора. Потому что им напрямую забронировать в гостинице гораздо выгоднее им предлагают условие, чем нам, отечественным туроператорам.

Соответственно, предложить на туристическом рынке конкурентоспособный пакет – отель плюс транспорт, экскурсии – порой себе в убыток. Ведь даже если турфирма выкупает номера и несёт финансовые риски, скидки для «своих» долговременных партнёров не предусмотрены.

Оксана Бичун, директор туристической компании:

Купить тур у туроператора гораздо дешевле, чем приехать в Париж или Вену и купить отель «от стойки», как мы говорим. А у нас в Беларуси – всё наоборот. И таким образом страна теряет свои деньги.

Эта гостиница известной мировой сети открылась в Минске к чемпионату по хоккею. Основной контингент проживающих – туристы деловые. Соответственно, и бронирования в основном напрямую, через интернет-порталы.

Белорусские туроператоры заселяют сюда лишь 10% постояльцев.

Хотя в практике зарубежных отелей их количество достигает и 90%. Здесь в сотрудничестве заинтересованы. Но, по сути, через кого распродадутся номера, разницы не видят. Прейскурант один для всех.

Фёдор Бахвалов, директор по продажам и маркетингу отеля:

Весь вопрос в туроператоре: сколько он своей прибыли заложил в это дело. Мы лично не разделяем «национальный» или «зарубежный», условия у нас для всех одинаковые.

Чем же объясняется такое отсутствия патриотизма в наших отелях и санаториях? Многие объекты размещения, особенно государственные, гонятся за объёмами экспорта услуг.

Продать путёвки тем же российским фирмам – плюс к показателям на бумаге. Зато минус бюджету.

Валентин Цехмейстер, директор Республиканского союза туристических организаций:

И государству выгоднее. Конечно, всё остаётся здесь: и налоги платятся здесь, и бюджет пополняется, и известность растёт, и популярность не падает. Российские туристические организации имели возможность напрямую работать с нашими санаторными и курортными учреждениями и получать большие льготы и преференции.

И иногда даже белорусский потребитель обращался в Россию, чтобы купить там, потому что получалось дешевле.

В этом санатории на Минском море отдел бронирования как собственное мини-турагентство. Перекладывать продажи путёвок на плечи посредников нет смысла. Хотя российские турфирмы сюда своих туристов привозят. Да и с нашими операторами договоры есть.

Татьяна Королькова, начальник отдела бронирования санатория:

Мы стремимся увеличить самостоятельные продажи, но мы не отказываемся от сотрудничества с турфирмами, потому что в первую очередь для нас это дополнительный канал продаж и источник рекламы.

Постоянных клиентов очень много. Места в здравнице забронированы на месяцы вперед.

Энеджан Авезова, турист (Туркменистан):

Оплату проводим очень удобно. Они нам высылают счета, договора, мы оплачиваем у себя в Туркменистане, и всё это конвертируется. И приезжаем сюда, в общем-то, замечательно. Я привезла сюда ещё 7 человек, тоже из Туркменистана в этот раз. Все, конечно, в восторге.

Вот и эта пара из России приезжает в нашу здравницу два раза в год. В первый раз, считают, просто повезло – в Интернете нашли сайт санатория и забронировали напрямую. Теперь весь персонал знают по именам.

Татьяна Духанина, турист (Россия):

Очень рады, что мы познакомились и с этим санаторием, и с белорусскими людьми, и вообще – с Беларусью. И теперь это – одна из самых любимых стран, в которую мы с удовольствием ездим. И радуемся тому, что встречаемся с новыми и с новыми друзьями.

С помощью турагентства или автостопом – туристы могут по-разному открывать Беларусь.

Главное – багаж эмоций, что увезут с собой, и желание вернуться. А вот как туристические потоки сделать максимально рентабельными для принимающей стороны?