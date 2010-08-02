Тунис: поддайтесь искушению увидеть одну из красивейших стран нашей планеты

Пекло у Тунисе начинается в середине июня. Это время для тех, кто любит как следует прожариться на солнышке. Лучший период отдыха в Тунисе – бархатный сезон, который здесь совпадает с черноморским, но длится чуть дольше, до середины ноября.

Умеренный, с редкими дождями морской климат и невысокая влажность, даже жару делают не то, чтобы вполне переносимой, а переносимой легко. Между ноябрем и мартом средняя температура воздуха редко опускается ниже +20. Так что Тунис смело можно назвать круглогодичным курортом. В Центральных степях и на Юге Туниса температура летом переваливает далеко за сорокоградусную отметку. Что в состоянии выдержать только особо жаростойкие люди.

Идеальными временами года для путешествия вглубь страны, а также в Сахару, являются весна и осень: с умеренно жаркими днями и прохладными ночами. Сахара – это не только бескрайнее море песка, но и внушительные, необычайной красоты горные цепи. От этих мест захватает дух и их очень сложно описать словами. Это и объясняет такой успех Туниса среди голливудских режиссеров, снявших здесь десятки фильмов. Среди них, «Английский пациент», получивший в свое время 9 Оскаров и, конечно, главный хит всех времен и народов, фантастическая сага «Звездные войны». Ландшафт там действительно фантастический.

Отдых здесь принесет множество впечатлений и оставит воспоминания о поездке на многие годы. Поддайтесь искушению увидеть одну из красивейших стран нашей планеты. Торопитесь, Тунис – страна совсем небольшая, все желающие могут и не поместиться.