Толочин (Витебская область). Фото прислала Ирина Гогулина

Меня зовут Ирина Гогулина. Я живу в Толочине. Это небольшой городок в Витебской области, недалеко от Орши. Вы спросите: это и есть моя малая Родина? Я отвечу – нет! Потому что для меня Толочин – больше, чем Родина. Это целая Вселенная. Здесь есть всё, что дорого моему сердцу. Здесь живут люди, которых я люблю. Здесь мне комфортно жить. Здесь я радуюсь каждому дню и не устаю удивляться: до чего же красив Толочин!
Городок мой, городок
В ландышах, в сирени,
С жилкой узеньких дорог
В солнышке весеннем.
С перекатами полей,
С аистами в небе.
Ты – с глазами пахарей,
С мыслями о хлебе.
Признаюсь тебе в любви,
И надеюсь очень:
Будешь ты всегда цвести,
Город мой, Толочин!