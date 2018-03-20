Толочин (Витебская область). Фото прислала Ирина Гогулина

Меня зовут Ирина Гогулина. Я живу в Толочине. Это небольшой городок в Витебской области, недалеко от Орши. Вы спросите: это и есть моя малая Родина? Я отвечу – нет! Потому что для меня Толочин – больше, чем Родина. Это целая Вселенная. Здесь есть всё, что дорого моему сердцу. Здесь живут люди, которых я люблю. Здесь мне комфортно жить. Здесь я радуюсь каждому дню и не устаю удивляться: до чего же красив Толочин!



Городок мой, городок

В ландышах, в сирени,

С жилкой узеньких дорог

В солнышке весеннем.

С перекатами полей,

С аистами в небе.

Ты – с глазами пахарей,

С мыслями о хлебе.

Признаюсь тебе в любви,

И надеюсь очень:

Будешь ты всегда цвести,

Город мой, Толочин!