Прямой эфир

Толочин (Витебская область). Фото прислала Ирина Гогулина

20 марта 2018 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Меня зовут Ирина Гогулина. Я живу в Толочине. Это небольшой городок  в Витебской области, недалеко от Орши. Вы спросите: это и есть моя малая Родина? Я отвечу – нет! Потому что для меня Толочин – больше, чем Родина. Это целая Вселенная. Здесь есть всё, что дорого моему сердцу. Здесь живут люди, которых я люблю. Здесь мне комфортно жить. Здесь я радуюсь каждому дню и не устаю удивляться: до чего же красив Толочин!

Городок мой, городок
В ландышах, в сирени,
С жилкой узеньких дорог
В солнышке весеннем.
С перекатами полей,
С аистами в небе.
Ты – с глазами пахарей,
С мыслями о хлебе.
Признаюсь тебе в любви,
И надеюсь очень:
Будешь ты всегда цвести,
Город мой, Толочин!  

# Туризм # Год малой родины. Конкурс СТВ # Ирина Гогулина

Другие новости рубрики

Все новости
Берёзовка, Лидский район (Гродненская область). Фото прислала Виктория Барташевич
20 марта 2018 15:15

Берёзовка, Лидский район (Гродненская область). Фото прислала Виктория Барташевич

Костюковичи (Могилёвская область). Видео прислал Владимир Капаев
19 марта 2018 15:25

Костюковичи (Могилёвская область). Видео прислал Владимир Капаев

Щучин (Гродненская область). Видео прислала Татьяна Черкес
16 марта 2018 16:54

Щучин (Гродненская область). Видео прислала Татьяна Черкес