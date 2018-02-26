Светлогорский район (Гомельская область). Видео прислал Андрей Ерошевский

Однажды я подумал: я давно живу в Светлогорске, это небольшой городок, а ведь в нем много мест, в которых я ни разу не бывал. И я пошел по этим местам. И чем более отдаленное место в городе я посещал, тем более сильную энергетику этого места чувствовал… Я стал интересоваться историей этих мест силы – искать информацию в местном музее, расспрашивать местных жителей, смотреть старые карты, анализировать. И чем больше я узнавал о неведомом мне месте, тем более интересной становилась история о нем. И я решил рассказывать эти истории. Вот так у нас с коллегами из творческой группы ShowOn получился проект «ЗНАТЬ!» о Светлогорске и его окрестностях.

Второе видео. Между деревнями Хутор и Славань Светлогорского района есть странное место в лесу. На нем около десятка украшенных крестов. Кто-то говорит, что здесь собираются язычники, но на старых картах на этом месте обозначена церковь... Местные жители называют это место Проща и регулярно на Троицу собираются на нем для молитвы.