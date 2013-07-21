Санаторий «Приозерный» на Нарочи: комплекс услуг здравницы

Новости Минской области. Жемчужина Беларуси. Озеро Нарочь действительно уникальное место, экологически чистый уголок с пейзажами невероятной красоты, который радует глаз и вдохновляет еще больше любить свою землю.

Не удивительно, что в Нарочанский край ежегодно стремятся попасть тысячи туристов. Не только белорусских, но и зарубежных. Чтобы достойно встретить гостей и во всей красе представить возможности региона, ежедневно не покладая рук трудятся специалисты санаторно-курортной сферы. И приезжая в наши санатории отдыхающие увозят с собой восторженные впечатления.

Чтобы узнать, чем удивляют гостей отечественные здравницы, что предлагают искушенному туристу и как справляются с конкуренцией, корреспонденты программы «Центральный регион» на СТВ отправились в санаторий «Приозёрный» и поговорили с его директором - Алексеем Шапетько.

Алексей Шапетько, директор санатория «Приозёрный»:

Санаторий «Приозерный» - самый большой санаторий на Нарочи. У нас ежегодно отдыхает более 12 тысяч человек. Комплекс, который должен каким-то образом в себе сочетать размещение, то есть это гостиничная сфера в некотором роде, медицинская сфера и сфера дополнительных услуг, потому что люди приезжают к нам, как правило, на две недели и более. И они не только лечатся, но и должны в вечернее время отдыхать, получать массу положительных эмоций. У нас сочетаются уникальное природное место (курорт Нарочь), современное медицинское оборудование, хороший номерной фонд, учтивый, грамотный, специализированный, подготовленный персонал - вот тот комплекс, который необходим.