Прогулка по неизвестному Минску с корреспондентом программы «Студия хорошего настроения»

Новости Минска. Лошица... Когда-то так именовалась небольшая деревня в пригороде столицы. Сегодня она давно превратилась в современный район Минска. И только на улице Чижевских, кажется, время остановилось…

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

Только взгляните, здесь все дома - маленькие, с резными ставнями. В округе витает аромат пряных листьев, благородный запах перепаханной земли. Словом, маленькая деревня в большом городе…

Расположилась улица сразу за живописным Лошицким парком - там, где начинается условная дорога на «Чижовку». В основном, все дома послевоенные! Однако можно увидеть и дореволюционные строения. Например, историческое здание 1895 года.

Сама же улица названа именами подпольщиц Елены и Марии Чижевских, казнённых фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

В честь дочери и матери Чижевских – отважных жительниц одноименной деревни - на улице установили символический памятник! Правда, на монументе выбито три образа. Один из них – лик Надежды Маисеевой, которая также героически погибла в годы войны!

Прогуляемся и по проспекту Независимости! Пожалуй, внимание минчан и гостей столицы ни раз привлекали 4 высотки с яркими мозаичными панно на стенах напротив Национальной библиотеки. Оказывается, у величественных домов есть названия: «Город науки», «Город культуры», «Город-строитель» и «Город-воин». Символику каждого из них можно с легкостью прочесть, если внимательно разглядеть рисунок.

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

А это улица Короткевича… Названа она не в честь известного белорусского писателя Владимира Короткевича, как думают многие! Улица носит имя подпольщика Дмитрия Короткевича.

Она одна из самых маленьких улиц Минска. Находится в южной части города, недалеко от аэропорта «Минск-1». Её современная застройка началась ещё в 50-ых годах..

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

Во дворах по улице Рокоссовского расположился настоящий мифический лес! Кого здесь только не увидишь: Лягушку-квакушку, Жар-птицу и даже самого Змея-Горыныча.

Нетипичный для города пейзаж: сосновая опушка, а вокруг - столичные многоэтажки! О том, что здесь поселились сказочные персонажи, знают разве что жильцы этих домов. Словом, у минчан здесь своя маленькая сказка!

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

Беларусь – в центре Европы. Об этом напоминает знак нулевого километра на Октябрьской площади в Минске. Не многие знают, что похожий монумент началу дорог в Беларуси установлен совсем рядом: на Главпочтамте.

Разглядывая знак на главной площади города, невольно обращаешь внимание на расстояние до ближайших городов!

К слову, в античные времена символом начала дорог в Италии служила знаменитая колонна под названием «Золотой мильный камень». Именно она послужила поводом для известного выражения «Все дороги ведут в Рим». Но мы то, знаем, что европейские пути сходятся в одной точке на карте Европы – в родном городе Минске, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.