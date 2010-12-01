На Гоа есть легендарное дерево, под которым вдохновлялись музыканты «The Beatles»

Сложно представить более кардинальную смену обстановки, чем Гоа, Индия. Все достопримечательности – небольшие португальские церкви. Особо не на что посмотреть, но на Гоа едут не за этим. На Севере еще можно встретить настоящих хиппи. Есть здесь и легендарное дерево. Говорят, что под его кронами вдохновлялись музыканты Beatles . Людей, которые живут там называют «баба», то есть учитель – почитаемый человек. Они сидят здесь ежедневно со странными сигаретами в руках. Любой человек может прийти к дереву и пофилософствовать с мудрецами. Баба, которому 55 лет, показывает высший класс в йоге, ей он занимается уже 35 лет. Живет йог на пожертвования туристов, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».





Если отправить еще севернее, на границу штата, то можно увидеть настоящую, неприкрашенную Индию. В некоторых местах и деревушках здесь даже не говорят по-английски. Самое потрясающее здесь – лица, ни в одной стране нельзя увидеть такие добрые лица как здесь, в Гоа. Странное дело, ведь большинство индийцев живут за чертой бедности, а лица все равно добрые.





Побывать в Индии и не заглянуть в джунгли – это непростительная ошибка. Такая же непростительная ошибка – не попытаться залезть на пальму. В джунглях также можно найти перец на каждом шагу, он растет как паразит на каждом углу. Первая стадия созревания – белый перец, потом он становится красным (именно в этот момент его срывают индийцы и используются для своих блюд, потому что в этом время он самый-самый острый). Когда он чернеет, то становится привычным для нас черным перцем. В туристических джунглях, в отличие от настоящих, гулять безопасно. За символическую плату можно увидеть, как растут специи, плоды, зерна: все, что можно встретить съедобного и вкусного в лесах этих широт, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».





Индийская кухня славиться своей остротой. Но если вы не поклонник карри и перца – ничего страшного, практически во всех ресторанах Гоа можно найти привычные блюда европейской кухни. Но все таки рекомендуем попробовать гоанскую рыбу. К тому же, ее готовят со щадящим набором специй и она всегда очень свежая. Если за день рыбу не продали, то он нее избавляются. Здесь можно попробовать акулу всего за 2$.

При первом осмотре окрестностей Гоа сразу и не разгадаешь, где же сосредоточены основные развлечения, где пресловутая туристическая инфраструктура, где достопримечательности. Как оказалось, достопримечательностей не так уж и много, но хороший туристический сервис и злачные места – это визитная карточка Гоа. За последними придется покататься по всему штату, но это не сложно, потому что мопед – удовольствие не дорогое и стоит в сутки 5$.