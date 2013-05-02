Можно ли привлечь к ответственности туристов, оставляющих после себя тонны мусора?

Новости Беларуси. Пикники с последствиями. После выходных отдыхающие на природе оставили тонны мусора. Штрафы не пугают. К тому же, чтобы привлечь к ответственности нерадивых туристов, необходимо ещё доказать, что оставленный мусор принадлежит именно этой компании. Работники лесхозов и заказников пытаются повлиять на ситуацию. Но пока безуспешно. Единственный выход: после каждых выходных организовывать массовые субботники.

Инспектор:

Просьба к вам, когда порыбачите, уберите всё за собой, чтобы не оставлять как вот здесь у нас. Потому что штраф очень большой до 20 базовых величин.

В последнее время с такими просьбами к отдыхающим сотрудники инспекции обращаются по несколько раз в день. В выходные тысячи горожан устремляются на природу, но далеко не все убирают за собой мусор.

Обычно каждый из нас для отдыха на природе выбирает тихое, спокойное, а главное чистое место в лесу, или на берегу водоёма. Но почему-то, в большинстве случаев, после окончания пикника чистая поляна превращается в настоящую свалку.

Килограммы мусора после каждой компании превращаются в тонны за один только выходной. Найти виновных достаточно сложно. Даже сидя в куче пластиковых бутылок и пакетов, отдыхающие утверждают, что это не их.

Павел Шуткевич:

Конечно, неприятно на берегу, когда люди приезжают отдыхать и не убирают за собой. Пока нет у нас культуры отдыха.

Чтобы привлечь к ответственности нерадивых туристов, необходимо дождаться, когда они соберутся уехать. Да ещё доказать, что оставленный мусор принадлежит именно этой компании.

Владислав Носевич, начальник Гродненской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Привлечь к ответственности тяжело, не поймав за руку. Это должны контролировать те же самые лесопользователи, наводить порядок, вести разъяснительную беседу с населением, с отдыхающими, с рыболовами любителями.

Работники лесхозов и заказников пытаются повлиять на ситуацию. Но пока безуспешно. Единственный выход: после каждых выходных устраивать массовые субботники.

Дмитрий Морозик, директор Республиканского ландшафтного заказника «Озёры»:

После каждых выходных приходится проводить акции с привлечением волонтёров, школьников. Я считаю, с ужесточением законодательства люди начнут более бережно относиться к природе.

За ужесточение ответственности выступают и сами отдыхающие. Говорят, раз уговоры не действуют, надо бить рублем. К слову, в самых чистых странах мира штрафы за мусор в неположенных местах куда больше наших. В Сингапуре, например, за выброшенную бумажку отдыхающий может лишиться 500 долларов.

Пока же инспекция и лесхозы с опаской ждут больших майских выходных. По опыту прошлых лет, мусора наберётся столько, что для вывоза придётся привлекать даже тяжёлую технику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.