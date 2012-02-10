Лукашенко встретился с руководителями Белорусского общества охотников и рыболовов

О развитии этой отрасли шла речь на встрече Александр Лукашенко с руководителями Белорусского общества охотников и рыболовов.

Сфера находится под особым контролем главы государства. К ее проблемам президент не раз обращался, подчеркивая важность бережного отношения к природе. Этот ресурс нужно использовать рационально и на благо страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Эта организация должна играть в стране более вескую роль, более весомую, нежели до сих пор. Во-первых, охота и рыбалка – это неотъемлемая часть туризма. Если турист сюда приезжает, то это не только отдых, но, наверное, больше половины из них хотят поохотиться, выехать на рыбалку и так далее. Поэтому это экономическая составляющая. И в связи с этим мы не можем допустить того, что творилось в этой организации. Мы не можем достояние нашего государства, нашего народа, которое мы получили от Господа Бога, разбазаривать, более того, бандитским образом к нему относиться. А еще хуже, когда эта сфера криминализируется.

Хозяев в этой сфере тоже достаточно. Вы не одни охотники и рыболовы. Есть частные структуры, есть в сельском хозяйстве угодья, есть у военных и так далее. Но вы в своих руках сосредотачиваете основные угодья. Туда болтуны не попадут, а придут люди, которые готовы решать какие-то вопросы 60%. Я от вас прежде всего должен получать информацию о проблемах этой отрасли, о том, в каком направлении она должна развиваться, какая ситуация там складывается. От вас прежде всего. Поэтому на вас будет большая ответственность, нежели ранее. И я более плотно буду работать с вами. И вас с вязи с этим надо установить очень серьезные деловые отношения с Инспекцией растительного и животного мира при Президенте.

Да, эта Инспекция абсолютно независимая, она контролирует и вас, и других, и прочее. Но вы должны найти партнерские отношения с ней, наладить партнерские отношения с пользой для нашего общества и государства.

Дело об обезглавленных воложинских зубрах получило продолжение