Лучшие агроусадьбы 2009 года выбрали в Беларуси

Гран-при конкурса завоевала сельская усадьба «Над Неманом», расположенная в Гродненской области.

Победителей определяли по шести номинациям. Самой зеленой усадьбой был признан «Трычоўскі маентак» в Минской области. В номинации «Стиль и гармония» победителем стал «Панский сад» (Гомельская область), в номинации «Гостеприимство» — усадьба «Ганка» (Минская область). За сохранение белорусских традиций наградили владельцев усадеб «Полесские традиции» (Брестская область), «Трабутишки» (Витебская область) и «Затерянный рай» (Гомельская область), сообщает БЕЛТА.

По словам председателя правления БОО «Отдых в деревне» Валерии Клицуновой, уровень сельских усадеб в Беларуси растет с каждым годом. Белорусские агроусадьбы становятся популярны как среди граждан страны, так и среди иностранцев. «Сегодня пришло время задуматься о том, как улучшить качество предоставляемых услуг в сельских усадьбах, чтобы соответствовать мировым стандартам, — отметила специалист. — Особенно это становится актуальным в Год качества».