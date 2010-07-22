Каппадокия (Турция) – древние подземные города II века до н.э.

Многовековые конусы венчают огромные камни, как будто бы специально поставленные на верхушке. Местные жители дали многим из них романтические названия. Например, поляна каменных грибов именуются Долиной любви.

Некоторые камни в разное время суток могут изменять свой цвет: от песочного или нежно розового до ярко красного или коричневого. Все зависит от положения солнца.

Каппадокия – уникальный природный феномен. Безжизненная и заброшенная местность когда-то была густо населена. История этого края – загадочный мир, овеянные пеленой легенд. Именно здесь можно найти древние пещерные поселения, в которых древние христиане скрывались от арабских набегов. Эти многоярусные лабиринты прекрасно сохранились до сих пор.

Подземный город Каймаклы –начинается путешествие в преисподнюю. Но она, как выяснилось, прекрасно освещена и в ней вовсе не холодно и не сыро, как это бывает в пещерах. Причина тому – сложная система вентиляций, столь же древняя, как и сам город. Очень узкие проходы, из чего можно сделать вывод, что древние люди были не высокого роста.

От сохранения секретов городов-лабиринтов зависела жизнь людей. В дни, когда приходила опасность, жители древней Каппадокии уходили под землю. В переходах хранились запасы провизии, которых могло хватить надолго.

Все города имели потайные выходы. Дверью в городе-крепости был огромный круглый камень. Выкурить беглецов из такого убежища было тоже невозможно: дым распространялся не дальше первого яруса. Вентиляция и запутанные коридоры делали такой город неприступным.

Все подземные города, а их в Каппадокии 200 штук, соединяются между собой. Каждый из них по-своему уникален. Это небоскребы, только внутрь земли. Например, этот город уходит в глубину на 77 метров. В городе Каймаклы 9 подземных уровней. Но есть еще более глубокие города. Тоннели, залы и галереи растекаются в толщь породы на километры.

Ученые до сих пор не могут определить дату, когда именно эти подземные города были построены. Предположительно, во II веке до нашей эры. Наверху Каппадокии также прекрасные пейзажи. Но она славится не только своими пейзажами и подземно-пещерными городами, но и мастерами. Например, есть тут область гончаров.

Ильхан Берктас, гончар:

Я гончар в третьем поколение. Дело мне передал по наследству отец. Мы привозим землю с реки, вместе с водой. Через 2 дня, после того как она отстоится, получается глина. Красная.

Сначала готовое изделие ставят на пару дней просохнуть на солнце. Затем покрывают лаком и ждут еще 5-7 дней. Только после этого обжигают в печи. Гончарным делом в Турции занимаются обычно мужчины. Есть такая примета, что надо очень аккуратно снимать изделие со станка – чтобы в дне не образовалась дырка. Иначе мастеру не отдадут в жены девушку, которую он выбрал. Раскрашивают тарелки, кувшины и чайники женщины.

Несмотря на то, что государственной религией в стране является ислам, мусульмане прекрасно уживаются с христианами и иудеями. Именно поэтому, приезжая в Турцию, мы чувствуем себя как дома. Однако некоторые древние обычаи в Турции все таки сохранились.

Например, проезжая мимо городов и поселков, можно заметить пустые бутылки на крышах домов. Это старинный турецкий обычай: если девушка собирается замуж, то она выставляет бутылку на самую верхушку трубы. Ее избранник должен прострелить пустую тару из пистолета. Только после этого он может считаться достойным женихом.

Девушке тоже нужно постараться стать настоящей невестой. Перед свадьбой ей необходимо соткать ковер.