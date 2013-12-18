Экскурсия на высоте или прогулка по самым оригинальным балконам Минска

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Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-minska-i-minskoy-oblasti/miniven-i-sedan-stolknulis-lob-v-lob-v-minske-rebenka-i-otca
Балкон, как брошь на платье, - один из главных аксессуаров в "наряде" здания. Именно он придает дому неповторимый облик, а порой становится визитной карточкой архитектора. Балкончики в стиле сталинского ампира, авангардные балконы в исторических зданиях Минска, уютные террасы 50-х и многие другие балконы в сюжете программы «Утро» на СТВ