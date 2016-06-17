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Единый реестр турфирм создают в Беларуси: обезопасит клиентов от нечистых на руку операторов

17 июня 2016 06:05
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Новости Беларуси. Вся информация «одним кликом». Палата представителей Национального собрания приняла во втором чтении поправки в закон «О туризме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чтобы систематизировать данные о субъектах туристической деятельности, решено ввести единый реестр. Он будет размещен на сайте, вести который будет Министерство спорта и туризма.

Инициаторы нововведения убеждены, что, в первую очередь, оно обезопасит потенциальных клиентов от нечистых на руку туроператоров, потому что даже на сайтах информация зачастую не обновляется и не проверяется.

В реестре же не только обозначат адреса турагентств, но и информацию о сертификации. Добавлю, что дополнениями и изменениями в законе предусмотрят и новые меры ответственности за некачественный сервис.

Александр Стецко, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь: 
Закреплена ответственность субъектов туристической деятельности за некачественное оказание туристических услуг. Согласно кодексу Республики Беларусь об административных  правонарушениях, за не предоставление информации или же ложной информации для включения в реестр может быть административный штраф от 4 до 20 базовых величин.

# Туризм # Туризм # Александр Стецко

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