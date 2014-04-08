Деревня Великая Кракотка (Слонимский район, Гродненская область, Республика Беларусь)

Деревня Великая Кракотка. Находится деревня в Слонимском районе Гродненской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Раз есть деревня Великая Кракотка, значит, должна быть и деревня Малая Кракотка, которая здесь и была, но на сегодняшний день эти две деревни объединились в одну большую Кракотку.

Деревня знаменита своими памятниками природы.

На самой окраине деревни располагается Республиканский геолого-геоморфологический памятник природы «Кракотская гряда». Ученые говорят, что она появилась еще 220 тыс. лет тому назад в Ледниковый период. Такие гряды, говорят, появлялись из песка, камней, в проймах водных потоков в трещинах льда.

Когда сошел лед, сюда пришел человек. Так и хочется сказать: человек, человек, не чувствуй на этой земле себя царем, время быстротечно, живи с Богом в душе, с любовью к ближнему своему. Все мы только гости на этой земле. Все это было уже, когда нас еще не было и будет, когда нас не будет.

В деревне есть святая криничка с целебной водой, которая известна с древних времен.

Про криничку есть местная легенда. Говорят, что когда-то эта земля принадлежала пану Скурату, у которого была дочка, у нее было очень плохое зрение. Говорят, однажды в деревню пришел старец, остановился возле горы, с которой текла вода. Старец попил этой воды, ополоснул лицо, и сразу у него глаза начали видеть лучше. Они пришел в деревню, рассказал про это людям, которые все передали пану Скурату. Пан начал брать эту воду и лечить свою дочку, протирать ей глаза — вылечилась девочка. Тогда пан Скурат выкопал колодец на горе и с того времени эту криничку начали называть криничка пана Скурата. Позже криничку освятили в честь св. Яна. Именно на св. Яна, на Ивана Купалу, собираются здесь люди. Говорят, что воду здесь вычерпывают до дна, однако она быстро набирается. Вода, говорят, помогает от болезней глаз и желудка. Есть примеры, что люди вылечивались этой водой. Но известно, что вода помогает тем, кто верит.

Святая криничка находится возле речки с интересным названием Иорданка. Она была глубже и шире, пока не провели мелиорацию. А когда провели мелиорацию, то она стала небольшим ручейком. Название речки загадочное. Легенда говорит, что когда-то в этих местах убили одного человека, который называл себя Иорданас. А может, есть связь речки Иорданка с той знаменитой речкой Иордан, в которой Ян Креститель крестил Иисуса Христа?

На окраине Кракотки, в лесу, есть очень красивая можжевеловая роща. Если кто-то был в Крыму, то он видел такие можжевеловые рощи. В Беларуси такие рощи встречаются редко.

На окраине можжевеловой рощи сохранилось старинное кладбище, вдоль которого разбросаны камни. Дело в том, что по местному обряду, когда хоронили того, кто сам себя лишил жизни, то камень клали над головой и в ногах, где также ставили деревянный крест. Считается, что когда будет судный день, и все будут идти на суд Божий, то ему будет легче вставать, держась за крест. Сейчас эти камни разрушены, потому что кладбище вспахали и сделали там посадку.

Впервые в летописях Великая Кракотка упоминается еще в 16 веке как боярское село Слонимского староства ВКЛ, которое относилось к Слонимскому замку.

Как-то решили кракотских бояр привлечь к работе, которой занимались крестьяне. А бояре тогда сказали, что этого они делать не будут, что для них — воинская служба, а землю копать, сено возить — этим занимаются пусть крестьяне. Бояре обиделись и пошли в столицу, в Варшаву, к королю Жигимонту Ваза. Он выслушал бояр и сказал, что с ними так никто поступать больше не будет, выдал им бумагу, в которой было написано, что бояр не до каких других работ, кроме войсковой службы, не привлекать. Наши короли не давали в обиду своих подданных и старались придерживаться старинных законов.

После трех разделов Речи Посполитой мы оказались в другом государстве. Кракотка была в Российской империи в Слонимском повете. В 1798 году в деревне проживало 31 мужчин. Дело в том, что перед этим было освободительное восстание под командованием Тадеуша Костюшко.

В 18 веке наша страна почти вся была униатская. Униаты жили тогда и в Великой Кракотке, и в Малой Кракотке, за которой издавна было униатское кладбище.

В деревне в 18 веке стояла часовня. В 1812 году вместо нее было построена Свято-Троицкая церковь. Униатство было запрещено в 1839 году, а эта униатская церковь была передана православным только в 1880-х годах. Все время здесь шли униатские службы. Когда ее передали православным, сверху достроили купол и освятили ее в честь Александра Невского. На сегодняшний день та церковь освящена в честь Яна Крестителя. В эту церковь никто никогда не проводил электричество. В 1960-е годы эта церковь была закрыта. Не однажды в церковь наведывались грабители. Некоторые иконы люди находили потом в лесу, которые оставляли грабители, решив, что иконы не несут для них никакой ценности. Люди возвращали иконы назад в церковь. Есть только одна икона, которая никогда не покидала стен церкви — икона Яна Крестителя. Даже когда обвалился потолок, то она висела в церкви. Как она попала в церковь, никто не знает, говорят, будто она попала сюда во временя Второй мировой войны, но кто принес ее сюда и на сегодняшний день остается загадкой. Сколько бы грабителей не приходило в церковь, ни у кого из них не поднялась рука даже дотронуться до этой иконы. Сегодня икона Яна Крестителя является престольной иконой этой церкви.

Местные жители рассказали, почему деревня имеет такое название. Говорят, что когда-то под Слонимом сгорела небольшая деревня. Два брата по фамилии Кракот, которые по речке Иордан спустились в эти места. Один брат поселился вверху по реке Иорданка, а другой спустился по реке вниз. Там, где поселился старший брат, назвали Великая Кракотка, а где младший — Малая Кракотка. На сегодняшний день две эти кракотки объединились в одну — Великую Кракотку.

В части деревни, которая раньше называлась Малая Кракотка, родился Иван Соломевич — белорусский литературовед, фольклорист, библиограф, переводчик, энциклопедист. Он подписывал свои произведения под псевдонимом Кракотский или Ян Соломевич. Он родился в Малой Кракотке, а в школу ходил в Великую. В Великой Кракотке, кстати, родился и знаменитый белорус Григорий Окулевич. Он во время оккупации в Полоцке был активным деятелем национально-освободительного белорусского движения. Он был одним из организаторов БКРГ и ТБШ. Когда поляке начали охотиться на Окулевича, он, чтобы избежать ареста, был вынужден эмигрировать в Канаду. Он не оставил белорусскую деятельность, а вместе с друзьями создал первую русскую газету в Канаде, которая имела свою белорусскую страничку на белорусском языке. А когда началась Вторая мировая, то Григорий Окулевич пошел добровольцем на войну. После войны он в Канаде стал главным секретарем Федерации «русские в Канаде», а позже стал главным редактором эмигрантской газеты. В Канаде Окулевич написал и выдал две книги: «50 лет Белорусской Республике» и «Русские в Канаде». В Великой Кракотке Григорий Окулевич и его друзья на базе ТБШ создали белорусскую библиотеку и назвали ее в честь Янки Купалы. А полякам не нравилось все, что было белорусским, им не нравилось здешнее белорусское движение, поэтому поляки и закрыли библиотеку. Все белорусские книги из библиотеки вывезли. Только в 1939 году в деревне была обновлена белорусская библиотека Янки Купалы.

Началась Вторая мировая война, и библиотека была уничтожена, но в 1946 году библиотека Янки Купалы в Великой Кракотке отродилась в третий раз. С этой библиотекой вела переписку жена Янки Купалы Влада Францевна Луцевич. Досылали книги со своими автографами в библиотеку Якуб Колас, Аркадий Кулешов, Кондрат Крапива, Иван Шамякин, Михаил Лыньков. В 1970 году в деревне построили новую библиотеку имени Янки Купалы, но на сегодняшний день ее уже не существует. Активное участие в строительстве Янки Купалы принимал Павел Тавлай, отец знаменитого белорусского поэта Валентина Тавлая, который начал писать стихи в раннем возрасте. Когда он учился в Слонимской учительской семинарии, он во время переписи записался белорусом, а родным языком написал белорусский, за что и был исключен из семинарии. В 2014 году исполнилось 100 лет со дня рождения поэта Валентина Тавлая. Он 7 лет отмучился в польских тюрьмах за свою белорусскую деятельность, но, к счастью, он не попал под советские репрессии и не сгнил в сталинских лагерях, умер он своей смертью в 1947 году. Много про Валентина Тавлая писал, исследовал его творчество, посвятил ему много стихотворений его земляк, белорусский поэт Микола Арочка, который родился в соседней деревне. Микола Арочка любил приезжать в Великую Кракотку, он любил эти места. В деревне гордятся своим земляком-поэтом.

И в Малой Кракотке, и в Великой была церковь. В Великой Кракотке православная церковь была построена в 1884 году. Строили ее местные жители. Освятили эту церковь в честь рождения Пресвятой Богородицы. Когда в деревню пришли большевики, они запретили ходить в церковь и молиться Богу. Церковь была закрыта. Только в 1990-х годах церковь снова передали православным.

В 2005 году в церковь были привезены частицы мощей Соловецких святых преподобных чудотворцев Зосимы, Савватия и Геронима. Позже со святой горы Афон в церковь привезли айспик чудотворной иконы Божьей Матери. На сегодняшний день при этой церкви действует Свято-Зосимо-Савватиевский мужской монастырь.

Напротив церкви находится старинное кладбище, на котором сохранилась часовня. История этой часовни неизвестна, но в центре у нее находится икона Божией Матери Ченстоховской, которую почитают и католики, и православные.

В 1941 году возле Великой Кракотки состоялась сильная битва. С немецкой стороны против Красной армии здесь воевал полк Гульдена. Здесь погибли 160 немецких солдат, которых похоронили на горе возле церкви в деревне Великая Кракотка. А в 1944 году, когда немцы отступали, то останки каждого своего погибшего солдата они выкопали, переложили в новые гробы и повезли в Германию.

Сколько погибло красноармейцев не может сказать сегодня никто. Только в плен попало 1600 солдат, их провели по улицам деревни. Посреди деревни Великая Кракотка в братской могиле посреди деревни похоронены 17 известных и 338 неизвестных красноармейцев. А сколько их лежит еще, засыпанных в воронках, траншеях? В деревне недавно построили дом и нашли останки еще 4 красноармейцев. Их привезли на братскую могилу и похоронили там.