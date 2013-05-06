Деревня Межево (Витебская область): здесь находится самый красивый парк Оршанского района

Деревня Межево находится в Оршанском районе Витебской области. Свое название деревня, скорее всего, получила от белорусского слова «мяжа», что на русском языке значит «граница». Когда-то давно здесь, наверное, проходила какая-то граница, а позднее на ней кто-то взял и основал поселение.

Эти земли были заселены очень давно, и об этом свидетельствуют раскиданные вокруг деревни городища и курганы. Ученые исследовали эти курганы и выяснили, что тут были похоронены кривичи.

Недалеко от Межево есть деревня Черкасово, и возле нее есть урочище замка, а это значит, что тут когда-то стоял замок. И здесь, на краю деревни, сохранилось бывшее городище, и ученые его исследовали и пришли к выводу, что это поселение VI-VIII веков нашей эры. И все это принадлежало кривичам. А напротив этого городища, в лесу, нашли множество курганов, а конкретнее – 136 кривичских курганов.

В летопись Межево попало в 1501 году. В этом году королем Великого княжества Литовского стал внук Ягайло Александр Казимирович. Он 7 октября 1501 года выдал Петру Фурсу грамоту на содержание этого двора вместе со всеми людьми и угодьями. Запись эта сделана в «Литовской метрике».

Когда Петр Фурс получил Межево, то на территории Беларуси уже год как шла война. Вообще с Московским государством было очень много войн за эти земли, из-за чего их часто сжигали и разрушали, но они все равно выстраивались заново. И уже под конец XVII века Межево упоминается как местечко. Тогда деревня принадлежала Сапегам.

А после раздела Речи Посполитой эта земля перешла к Российской империи. И Екатерина II дарит Межево своему фавориту Григорию Александровичу Потемкину-Таврическому. Он, кстати, становится владельцем множества деревень и местечек на белорусских землях.

В то время подскарбием в РП был Ксаверий Любомирский. Человек этот был очень богатый, у него было 300 деревень и 14 городов, но при этом, говорят, он имел очень плохой характер. Ксаверий перессорился там со всеми магнатами, попал в немилость к королю Станиславу Понятовскому. На Любомирского даже в суд подали, но он не стал ждать решения суда и в 1783 году совершил земельный обмен с Григорием Потемкиным-Таврическим. А за то, что Любомирский перешел на сторону России, Екатерина II его щедро одарила: много денег, чин русского генерал-лейтенанта и титул князя.

После смерти Любомирского Межево перешло к его сыну Константину. Он служил в царском полку. В 1830 году, когда Константин ушел со службы, в деревне начали строительство пивоварни. В 1850 году этим спиртовым заводом управлял Илья Шафман. Пивоварня много раз перестраивалась, в советское время она тоже действовала, а сейчас она находится в таком состоянии, что, как говорят местные жители, обновлению не подлежит.

Когда Любомирские получили эти земли, там уже стояла униатская церковь – Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь эта была очень красивая. В 1839 году униатская церковь была передана православной, как и множество других храмов Беларуси. Церкви тогда дали много земли, и эту землю должны были обрабатывать крестьяне.

В 1886 году в Межево начали строительство новой церкви, каменной. Она планировалась в русском стиле. Церковь построили, но, когда пришли большевики, ее закрыли, и в этом здании располагалась местная школа. Только в 1942 году церковь снова была передана православным. Она действовала до 1952 года.

Храм стоит на горе возле речки. И, видимо, когда-то на этом месте было языческое святилище. Такие места называют местами силы, они достойны уважения и почета. Местные жители вынесли весь мусор отсюда, почистили храм и, когда они копали вокруг, нашли возле церкви большой каменный крест. И этот крест они положили в алтарную часть храма.

После смерти Константина Любомирского Межево становится владением его дочери Анны Константиновны, которая по мужу являлась графиней Любинской. При ней тогда было 2945 десятин земли. В конце XIX века здесь начинается строительство нового каменного дома.

В 1901 году усадьба тут была построена в стиле модерн. Она уже считалась собственностью панов Дерожинских. После войны дом немного перестраивали, но стиль модерн сохранился до сих пор. Там сейчас с одной стороны находится православная церковь, с другой – сельский клуб, а посередине – магазин. Этот дом считается исторической ценностью и охраняется государством.

Возле усадьбы со стороны церкви стоит каменный крест. Он раньше стоял возле деревень Озерок и Пильковичи. Одни говорят, что раньше этот крест стоял на могиле шведского генерала. Он там был поставлен во время Северной войны. Другие говорят, что этот крест просто нашли в болоте.

Кстати, сохранились еще могилы Дерожинских, которым после Любомирских принадлежало Межево. И это большая редкость для Восточной Беларуси, чтобы и дворец, и могилы панов сохранились. Сохранился еще и парк Дерожинских . Он был создан в 1901 году. В парке росло много экзотических деревьев, и некоторые сохранились до сих пор. И этот парк считается самым красивым парком Оршанской земли.