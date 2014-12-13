Деревня Гнездилово (Докшицкий район, Витебская область, Республика Беларусь)

Деревня Гнездилово. Находится деревня в Докшицком районе, Витебской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

В летописях деревня упоминается в начале 15 века, когда князем был еще князь Витовт. Князь Витовт за заслуги перед отечеством подарил своему вассалу деревню.

В начале 17 века в деревне был построен костел, но в 1654 году на Беларусь напало Московское войско. В это время и был уничтожен костел, который, к сожалению, не восстановили.

Позже в Гнездилово была построена униатская православная церковь. Когда-то в деревне жило много униатов, но после трех разделов Речи Посполитой униатство на белорусских землях начали запрещать. Церковь в Гнездилово стала православной, тогда же и униатов в деревне стали переводить в православье.

Где-то в начале 20 века вместо старой униатской церкви была построена новая деревянная православная церковь. В этой церкви в советское время сделали склад, в 1970-х годах церковь сгорела.

Церковь восстановили. Существует такая история про ее восстановление: в соседней деревне жила когда-то семья, мать и отца убила молния, дети остались одни, воспитывались они в детдоме. Одна из сестер позже стала жить в Вильни, вышла замуж. Она вместе со своим мужем приехала в Гнездилово и они вместе стали восстанавливать церковь, они дали деньги на строительство, стали ее отстраивать. Позже и остальные жители деревни стали давать деньги, принимать участие в строительстве. Так все вместе, всей деревней, восстановили православную церковь. Церковь была освящена в 2010 году в честь святых апостолов Петра и Павла.

Во второй половине 19 века в Гнездилово жил род Шишков, которые построили часовню-усыпальницу. В советское время часовню разрушили, но позже останки захоронений были найдены, перезахоронены в часовне, которую в 2009 году отстроили вновь благодаря усилиям ксендза из Докшиц.

После 1921 года Гнездилово оказалось в составе Польши. В деревне в панском имении находилась казарма. Местным жителям запрещалось иметь в хозяйстве собак и петухов. В 1939 году, когда в деревню входила Красная армия, местные жительницы красиво оделись, чтобы встретить своих освободителей. Когда красноармейцы их увидели, то подумали, что это панские дочки. Красноармейцы не могли поверить, что на той территории, которую они пришли освобождать от панов, простые крестьяне одеваются как паны.