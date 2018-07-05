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д. Яковлевичи, Оршанский р-н (Витебская область). Работы прислала Н. Завадская

05 июля 2018 09:55
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О Константине Заслонове, Герое Советского Союза, руководителе подпольной организации, действовавшей в годы войны на станции Орша, командире партизанской бригады, сказано немало. Вся партизанская жизнь комбрига, его мужество, храбрость, служили примером для подражания, воодушевляла на борьбу.

Учащиеся группы продлённого дня 2-4 классов ГУО «Ясли – сад средняя школа № 10 Оршанского района» изучают историю своей малой родины,  знакомясь с подпольной работой во время Великой Отечественной войны и партизанской деятельностью Героя Советского Союза К. С. Заслонова.

Обучающиеся восхищаются подвигом К. С. Заслонова.  Любовь, гордость и уважение младших школьников к К. С. Заслонову отражается в моём видеоролике. Слова из народной песни о Заслонове читают Лабусова Карина и Зайцева Елизавета.

д. Яковлевичи, Оршанский р-н (Витебская область). Работы прислала Н. Завадская-1

Время неумолимо идёт вперёд, и всё дальше в прошлое отодвигается Великая Отечественная война. Вот уже историческая дата – 73-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы сохраняем память о жителях деревни Яковлевичи, погибших во время Великой Отечественной войны, так как современные школьники недостаточно знают об уникальной странице в истории Родины – Яковлевичах в военные годы.

Учащиеся младших классов Лабусова Карина, Зайцева Елизавета, Лобус Иван восстановили хронометраж героической биографии Героя Советского Союза, уроженца д. Яковлевичи Сержантова Ивана Яковлевича.

д. Яковлевичи, Оршанский р-н (Витебская область). Работы прислала Н. Завадская-4

Будучи учащимися начальной школы, Голозубов Андрей, Габрилёв Илья, Максимович Дмитрий, Железовская Мария, Корнеева Анастасия, Максимович Алина, Тикавый Роман, в архиве г. Орши нашли документы и фотографии о подпольной организации в Яковлевичах, руководителем которой во время Великой Отечественной войны был бывший директор Яковлевичской школы Яцко Иван Гаврилович. Все учителя входили в эту организацию, даже дети Яцко Ивана Гавриловича Карл и Владимир.

Мы собрали материал о подвигах жителей д. Яковлевичи во время Великой Отечественной войны и сдали в Государственный музей Великой Отечественной войны в г. Минска и создали фильм о своей малой родине

Дети, узнающие историю родного края не только по книгам, а пытающиеся осмыслить путь Беларуси через изучение прошлого собственной малой родины, никогда не станут «Иванами, не помнящими родства».

Н. Завадская

# Год малой родины. Конкурс СТВ # Туризм # Фотофакт

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