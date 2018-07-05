д. Яковлевичи, Оршанский р-н (Витебская область). Работы прислала Н. Завадская
О Константине Заслонове, Герое Советского Союза, руководителе подпольной организации, действовавшей в годы войны на станции Орша, командире партизанской бригады, сказано немало. Вся партизанская жизнь комбрига, его мужество, храбрость, служили примером для подражания, воодушевляла на борьбу.
Учащиеся группы продлённого дня 2-4 классов ГУО «Ясли – сад средняя школа № 10 Оршанского района» изучают историю своей малой родины, знакомясь с подпольной работой во время Великой Отечественной войны и партизанской деятельностью Героя Советского Союза К. С. Заслонова.
Обучающиеся восхищаются подвигом К. С. Заслонова. Любовь, гордость и уважение младших школьников к К. С. Заслонову отражается в моём видеоролике. Слова из народной песни о Заслонове читают Лабусова Карина и Зайцева Елизавета.
Время неумолимо идёт вперёд, и всё дальше в прошлое отодвигается Великая Отечественная война. Вот уже историческая дата – 73-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы сохраняем память о жителях деревни Яковлевичи, погибших во время Великой Отечественной войны, так как современные школьники недостаточно знают об уникальной странице в истории Родины – Яковлевичах в военные годы.
Учащиеся младших классов Лабусова Карина, Зайцева Елизавета, Лобус Иван восстановили хронометраж героической биографии Героя Советского Союза, уроженца д. Яковлевичи Сержантова Ивана Яковлевича.
Будучи учащимися начальной школы, Голозубов Андрей, Габрилёв Илья, Максимович Дмитрий, Железовская Мария, Корнеева Анастасия, Максимович Алина, Тикавый Роман, в архиве г. Орши нашли документы и фотографии о подпольной организации в Яковлевичах, руководителем которой во время Великой Отечественной войны был бывший директор Яковлевичской школы Яцко Иван Гаврилович. Все учителя входили в эту организацию, даже дети Яцко Ивана Гавриловича Карл и Владимир.
Мы собрали материал о подвигах жителей д. Яковлевичи во время Великой Отечественной войны и сдали в Государственный музей Великой Отечественной войны в г. Минска и создали фильм о своей малой родине
Дети, узнающие историю родного края не только по книгам, а пытающиеся осмыслить путь Беларуси через изучение прошлого собственной малой родины, никогда не станут «Иванами, не помнящими родства».
Н. Завадская