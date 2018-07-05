д. Яковлевичи, Оршанский р-н (Витебская область). Работы прислала Н. Завадская

О Константине Заслонове, Герое Советского Союза, руководителе подпольной организации, действовавшей в годы войны на станции Орша, командире партизанской бригады, сказано немало. Вся партизанская жизнь комбрига, его мужество, храбрость, служили примером для подражания, воодушевляла на борьбу.

Учащиеся группы продлённого дня 2-4 классов ГУО «Ясли – сад средняя школа № 10 Оршанского района» изучают историю своей малой родины, знакомясь с подпольной работой во время Великой Отечественной войны и партизанской деятельностью Героя Советского Союза К. С. Заслонова.

Обучающиеся восхищаются подвигом К. С. Заслонова. Любовь, гордость и уважение младших школьников к К. С. Заслонову отражается в моём видеоролике. Слова из народной песни о Заслонове читают Лабусова Карина и Зайцева Елизавета.