Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко

Меня зовут Сергеенко Ирина.

Очень люблю фотографировать свой родной край)

Фото с делано в моей родной деревне Лубеники, Брагинского района, Гомельской области.

С каждым годом людей становится всё меньше и меньше.

Согласно переписи 2004 г. было 163 жителя.

На 2018 год – примерно 80 человек. Мне очень жалко, что становится меньше жителей деревни.

Каждый житель деревни старается, чтобы было красиво возле дома. На территории моей деревни находится школа, но в ней, как 5 лет, не звенит школьный звонок.

Закрыли её из-за малого количества детей.



Также есть лесничество, в котором работает большая честь мужского населения. На территории лесничества, также чистота и порядок. Многие работают на агропромышленном предприятии.

И вот небольшая экскурсия по моей деревне)