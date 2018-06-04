Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко

Меня зовут Сергеенко Ирина.
Очень люблю фотографировать свой родной край)
Фото с делано в моей родной деревне Лубеники, Брагинского района, Гомельской области.
С каждым годом людей становится всё меньше и меньше.
Согласно переписи 2004 г. было 163 жителя.
На 2018 год – примерно 80 человек. Мне очень жалко, что становится меньше жителей деревни.
Каждый житель деревни старается, чтобы было красиво возле дома. На территории моей деревни находится школа, но в ней, как 5 лет, не звенит школьный звонок.
Закрыли её из-за малого количества детей.
Также есть лесничество, в котором работает большая честь мужского населения. На территории лесничества, также чистота и порядок. Многие работают на агропромышленном предприятии.
И вот небольшая экскурсия по моей деревне)