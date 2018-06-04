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Д. Лубеники, Брагинский район (Гомельская область). Фото прислала Ирина Сергеенко

04 июня 2018 09:01
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Меня зовут Сергеенко Ирина.
Очень люблю фотографировать свой родной край)  
Фото с делано в моей родной  деревне Лубеники, Брагинского района, Гомельской области.   

С каждым годом людей становится всё меньше и меньше.
Согласно переписи  2004 г. было 163 жителя. 
На  2018 год – примерно 80 человек. Мне очень жалко, что становится меньше жителей деревни.  

Каждый   житель деревни старается, чтобы было красиво возле дома. На территории моей   деревни находится    школа, но в ней,  как   5 лет, не звенит  школьный звонок.
Закрыли её из-за малого количества детей.

Также есть лесничество,  в котором работает большая честь мужского населения. На территории лесничества, также чистота и порядок. Многие работают на агропромышленном  предприятии. 

И вот небольшая экскурсия по моей деревне) 

# Год малой родины. Конкурс СТВ # Туризм # Ирина Сергеенко

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