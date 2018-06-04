Д. Краснополье, Круглянский район (Могилевская область). Фото прислала Тамара Масленникова

Здравствуйте, меня зовут Масленникова Тамара Ефимовна. Около 10 лет назад у нас сгорел дом моей малой Родины. В деревне Краснополье. Есть фото старого дома. Где-то около года назад полтора мы услышали, что будет год малой Родины. Мы давно хотели что-то сделать на Родине. Но как сделаешь, если все сгорело. Наша Мама родила 8 девчат и 2 мальчиков. У нас много родственников и все мы очень дружные. В мае 2017 года мы решились на большой шаг!!! Мы купили в той же деревне заброшенный домик. Он был в очень плохом состоянии. Мы полностью выломали все что возможно, так как все было гнилое. Положили новый пол и стены, отремонтировали крышу. Поставили в общей сложности более 150 метров забора. Облагородили участок. Отремонтировали сарай. В доме сейчас как в минской квартире: новые стены и электрика, и обои, и быт. Сделали где кушать. В этом году мы до 1 сентября или чуть далее планируем доделать Баню, покрасить все строения и дом.

Сейчас мы обшиваем все фронтоны и строения Деревом. Мы везде окашиваем траву. Самое главное то, что мы это все делаем силами всех родственников, Мы с первого дня ведем фото- и видеоотчет. После покраски мы планируем при помощи молодёжи, наших родственников снять настоящий клип!!! Будет записана в студии песня, где мы прославим свою деревню и расскажем всем про свою Маму (бабушку) Мать-Героиню!!! Про то что сгорел Дом и Мы общими Силами успешно завершили в течении 2-х сезонов глобальный общий ремонт!!! Мы ездим к себе на Малую Родину каждые выходные и очень много работаем!!! Мы уже успеваем!!! Перед съемкой ролика мы все покрасим!! Думаю к 1-20 сентября 2018 года мы подготовим и успеем прислать готовый смонтированный ролик с применением записи, как поют наши сестры. Так же в ролике будут применяться фото и видео и квадрокоптер, как мы восстанавливали Малую Родину с момента, как нет пола и стен по как все покрашено!!! Мы все провели в деревне Краснополье свое детство и наши дети и их правнуки пока около 10 лет назад не случилось горе, сгорел Дом.