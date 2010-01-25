Чем привлекательны белорусские леса для иностранных охотников

Неслучайно наша страна по итогам 2009 года стала третьей в Европе по числу принятых заграничных охотников.

Организовывать охоту в Беларуси для иностранцев — очень выгодный бизнес. На этом хорошо зарабатывают и отечественные турфирмы и охотхозяйства. Даже несмотря на экономический кризис, желающих добыть в наших лесах хороший трофей меньше не становится. Даже наоборот. География гостей постоянно расширяется.

Дитрих Тиле — охотник бывалый, с 45-летним стажем. Со своим карабином не расстаётся вот уже 25 лет. С ним он знакомился и с фауной заснеженной Аляски, и с просторами Камчатки. Личный рекорд — пятисоткилограммовый медведь. Из Германии поучаствовать в белорусском сафари на кабана приехал в пятый раз.

Дитрих Тиле, охотник (Германия):

С возрастом организм требует комфорта. Поэтому мои интересы сместились в сторону России и Беларуси. В Беларуси мне нравится определённый комфорт, и природа похожа на ту, где я вырос.

В отличие от своего компаньона по оружию, Клаус в Беларуси впервые. Раньше охотника больше привлекала Африка. Однако сменить песчаные дюны на снежные сугробы решился быстро. Только вот гардеробчик пришлось пересмотреть. При -25 его африканский камуфляж вряд ли пригодится.

Клаус Цепф, охотник (Германия):

Чтобы хорошо подготовиться к этой поездке, я специально купил теплую одежду. От охотников, которые уже бывали в Беларуси, я слышал, что кабаны здесь огромные. Я и подобрал соответствующие патроны.

Егери Чериковского лесничества уверяют, что без трофея от них еще никто не уезжал. Постоянный контроль численности зверя и специально разработанная схема подкормки дают свои результаты.

Михаил Космачёв, директор Чериковского лесоохотничьего хозяйства Могилёвской области:

Иностранец приезжает за трофеем. И за этот трофей он готов платить большие деньги. Недавно немцы отстрелили трех лосей. По белорусским ценам — это 2 млн. за одного лося для белоруса. Они заплатили 40 млн.

Европейцы изучают наши национальные особенности охоты, а наши егери чему-то учатся у иностранцев. В Чериковском лесничестве даже составили негласный рейтинг лучших европейских охотников. В первых рядах, со свойственной им скрупулезностью и организованностью – немцы. Их соседи французы оказались самыми недисциплинированными и капризными. Белорусские охотхозяйства работают и с теми и с другими. Ведь гостеприимство — визитная карточка белорусов.