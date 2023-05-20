Более 200 новых туристических маршрутов появится в этом году на карте Беларуси

Новости Беларуси. Более 200 новых туристических маршрутов появится в 2023 году на карте Беларуси. Среди них – трип по экотропам, карьерам и даже болотам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внутренний туризм готов удивлять разнообразием предложений. Но даже для искушенного путешественника настоящим открытием станет дворец в Жиличах, который восстановили по поручению Президента. Его называют белорусским Версалем и жемчужиной архитектуры. В этом году комплекс отпразднует 200 летний юбилей. Дворец пережил две войны и прекрасно сохранился.

Всего здесь более 100 залов. Но к жизни вернули те, где остались элементы оригинальности. Каждый интерьер оформлен в индивидуальном ключе. В XIX век гостей уведет парадная лестница, она пригласит в бальный зал, затем можно будет прогуляться по салонам, гостиным, заглянуть в библиотеку и банкетный зал. Восстановили и разрушенную еще в годы Великой Отечественной войны оранжерею.

Владислав Кулакевич, директор Жиличского исторического комплекса-музея:

В последние годы мы наблюдаем за тем, что только-только возрастает интерес нашего туриста к нашим внутренним объектам, внутреннему туризму. Вследствие чего создаются туристические кластеры, в том числе и в Кировском районе туристический кластер. И это действительно очень важно для нас, важно привлечь этого туриста. Мы знаем, что он приедет, что их будет много, потому что этот объект один из самых значимых на сегодня, один из самых сохранившихся. Объект только-только готовится открыться после реставрации, которая была проведена на наивысшем уровне, который только возможен. Поэтому мы не сомневаемся, что приток туристов будет большим.