Ружанский замок: кирпичи выпадают, а раствор остается

История Ружанского замка восходит к XVI веку, когда началось его строительство, растянувшееся на 200 лет.
Ружанский замок - дворец, достойный королей, его называют белорусским колизеем. Разрушенные стены и сегодня потрясают своим величием.
История Ружанского замка восходит к XVI веку, когда началось его строительство, растянувшееся на 200 лет.
Ружанский замок - дворец, достойный королей, его называют белорусским колизеем. Разрушенные стены и сегодня потрясают своим величием.
Николай, 10-летний мальчик-экскурсовод:
Цемент, который использовался в строительстве замка, состоял из желтка, его замешивали на третьем ярусе в подвале, оставляли на 5 лет и только потом из него делали раствор. Сегодня можно заметить, что сами кирпичи выпадают, а раствор остается.
Сам Лев Сапега издал статут, сборник законов Великого Княжества Литовского, который прослужил 365 лет.
У Льва Сапеги были очень большие подвалы в три яруса. В эти подвалы могла вместиться карета с четырьмя запряженными лашадьми.
В Ружанском замке принимали послов и королей, готовили ставленников на Московский престол. В огромных погребах замка хранились государственная казна Великого Княжества Литовского и арсенал. Замок сгорел в августе 1914 года.