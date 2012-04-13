Ружанский замок: кирпичи выпадают, а раствор остается

Николай, 10-летний мальчик-экскурсовод:

Цемент, который использовался в строительстве замка, состоял из желтка, его замешивали на третьем ярусе в подвале, оставляли на 5 лет и только потом из него делали раствор. Сегодня можно заметить, что сами кирпичи выпадают, а раствор остается.

Сам Лев Сапега издал статут, сборник законов Великого Княжества Литовского, который прослужил 365 лет.

У Льва Сапеги были очень большие подвалы в три яруса. В эти подвалы могла вместиться карета с четырьмя запряженными лашадьми.