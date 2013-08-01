34 агроусадьбы Минской области уже готовы встретить гостей чемпионата мира по хоккею

Новости Беларуси. 34 агроусадьбы Минской области готовы встретить гостей чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в 2014 году.

Рыбалку, охоту, велопрогулки, караоке и многочисленные экскурсии предлагают Минский, Дзержинский, Воложинский и Молодечненский районы. Причём все усадьбы – недалеко от столицы. К тому же, туристы смогут познакомиться с исконно белорусскими традициями и приобрести сувениры народных мастеров.

Сегодня в столичном регионе задумываются, как ещё больше заинтересовать гостей из-за рубежа. В планах – создание туристических кластеров. Это позволит не только увеличить доходы от агротуризма, но и сформировать привлекательный имидж каждого района и области в целом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.