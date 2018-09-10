105 долларов и 36 дней пути! Белорус-экстремал доплыл до Чёрного моря на сапборде

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – путешественник-экстремал – Стас Вулканов. Как, вообще, появляются у человека такие необычные идеи? Стас Вулканов, путешественник-экстремал:

Я просто люблю путешествовать, это моя страсть. Я искал себе интересный маршрут, интересный способ добраться до цели, сразу, правда, выбрал средство передвижения сапборд, потому что оно необычное. Дальше искал достойную цель и посчитал, что море – достойней некуда.

Вы не учились на сапборде стоять, плавать? Это у Вас было впервые? Стас Вулканов:

Да, это мой первый опыт. Получается до старта у меня был месяц тренировок, я тренировался, стоял на нём, учился плыть и идти. И через месяц уже был старт. До этого у меня не было опыта.

Что такое сапборд и как он выглядит? Стас Вулканов:

Сапборд – это сёрферная доска, только надувная, на ней человек стоит и гребёт веслом. С какими проблемами столкнулись? Стас Вулканов:

Была одна ситуация, когда меня сбросило с доски, но виною не подготовка, а виною погодные условия на одном из самых больших водохранилищ в Украине – Кременчуг. Там были большие волны и одна из них в один прекрасный вечер меня сбросила, хотя я сидел, не стоял на доске, но прошло без приключений и я смог взобраться в седло.

Не везде же есть возможность проплыть, наверное, были ещё и какие-то пешие переходы. Как складывалось Ваше путешествие? Стас Вулканов:

Да, маршрут предполагал несколько переходов по суше. Это было на белорусской стороне, переход из Речицы до Гомеля был на поезде и границу я пересекал в штатном режиме. Сапборд – надувной, он складывался в мешок. Добравшись до Чернигова, я встал на реку Десна, которая, спустя 200 км, впадает в Киеве в Днепр и по Днепру до Чёрного моря. Единственные были пешие переходы на шлюзах, когда я только собирался в путь, готовился. Многие друзья выражали скепсис по поводу выбранного маршрута. Все было спокойно, люди добродушно относились ко мне, всё время помогали и поддерживали.

Вы питались тоже на воде? Как это выглядело? Стас Вулканов:

Выглядело это следующим образом. У меня была небольшая газовая горелка и в основном мой рацион складывался из овсяной каши. Пытался ловить рыбу, но временами это получалось, но по большей степени – нет, я – не рыбак.