Зимние забавы: санки и другие приспособления для катания

Для многих из нас катание на санках – одно из самых ярких воспоминаний детства. Веселье, задор, масса адреналина и эмоции – гарантированы. Благо, сейчас погода располагает для чудесного зимнего отдыха.

Пожалуй, ледянки в форме груши с длинной ручкой на конце – самый лёгкий и безопасный вариант незабываемого спуска. Правда, по ним можно быстро скатиться только по накатанной или ледяной горке. При этом, ими удобно рулить или тормозить.

Другое дело – так называемые тарелки, которыми нужно уметь управлять, иначе они могут легко развернуть нас на 180 градусов и врезаться за препятствие на пути. Зато им рыхлый снег ни по чем.

Писк последних зимних сезонов – сноутюбы или, так называемые в народе, – «ватрушки». Спускаться на них –сплошное удовольствие. Быстро и увлекательно. Правда, нужно быть осторожными. Тюбы сильно пружинит на трамплинах, слететь с них можно в считанные мгновения.

Всё же, классика катания на горке – это санки.