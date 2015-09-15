«Земельный» вопрос. Как развиваются белорусские деревни и агрогородки?

Жить в деревне хорошо: чистый воздух, аромат луговых трав, запах парного молока, неповторимые закаты и рассветы, неописуемая красота полей, лесов, рек и озёр. В городе такого не встретишь.

По статистике около 90% Беларуси занимают сельские регионы, в которых проживает около 30% населения нашей страны. На сегодняшний в республике насчитывается около 24 тысяч деревень, каждая из которых самобытна и уникальна.

А в связи с переносом государственной программой возраждения и развития села на 2005 и 2010 годы, десять лет нащад в Беларуси появился новый тип сельских посёлков, именуемый «агрогородком».

Это благоустроенный населённый пункт, в котором созданы производственные и социальные инфраструктуры. Сегодня агрогородки процветают и развиваются. А жизнь в них с каждым годом становится всё комфортнее и привлекательнее.