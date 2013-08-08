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В Минске появилась «велокухня», на которой починят ваш велосипед абсолютно бесплатно!

08 августа 2013 10:17
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Решили прокатиться на велосипеде, а в нем скривилось колесо? И денег на ремонт не хватает? Как же решить проблему?

Оказывается, это не проблема вовсе. Совсем недавно в Минске распахнула двери необычная веломастерская. «Гараж №38» - настоящая сокровищница для любителей прокатиться с ветерком. Здесь любой желающий может проверить и настроить свое двухколесная транспортное средство совершенно бесплатно. А еще на «велокухне» дежурят волонтеры, которые могут оказать помощь или необходимую консультацию.

Подробности в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Велосипед # Евгений Хоружей

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