В Минске появилась «велокухня», на которой починят ваш велосипед абсолютно бесплатно!

Решили прокатиться на велосипеде, а в нем скривилось колесо? И денег на ремонт не хватает? Как же решить проблему?

Оказывается, это не проблема вовсе. Совсем недавно в Минске распахнула двери необычная веломастерская. «Гараж №38» - настоящая сокровищница для любителей прокатиться с ветерком. Здесь любой желающий может проверить и настроить свое двухколесная транспортное средство совершенно бесплатно. А еще на «велокухне» дежурят волонтеры, которые могут оказать помощь или необходимую консультацию.

Подробности в сюжете программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.