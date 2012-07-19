Улица Карла Маркса в Минске по выходным становится пешеходной

Улица Карла Маркса в Минске в начале прошлого века называлась Подгорной. Трудно поверить, но 200 лет назад она находилась за чертой города. Позже, при застройке, на ней появилась табачная и фруктовая лавка, дом жестянщика, несколько зданий принадлежали государственному банку. Время быстро идёт и уже сегодня улица Карла Маркса в новом статусе – пешеходной. Здесь отдыхают горожане, играют на музыкальных инструментах любительские коллективы, демонстрируют своё мастерство мимы и другие творческие люди.

Что думают люди о первой пешеходной улице в Минске, знают в программе «Утро» на СТВ!