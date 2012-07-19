Прямой эфир

Улица Карла Маркса в Минске по выходным становится пешеходной

19 июля 2012 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Улица Карла Маркса в Минске в начале прошлого века называлась Подгорной. Трудно поверить, но 200 лет назад она находилась за чертой города.   Позже, при застройке, на ней появилась табачная и фруктовая лавка, дом жестянщика, несколько зданий принадлежали государственному банку. Время быстро идёт и уже сегодня улица Карла Маркса в новом статусе – пешеходной.  Здесь отдыхают горожане, играют на музыкальных инструментах любительские коллективы, демонстрируют своё мастерство мимы и другие творческие люди.

Что думают люди о первой пешеходной улице в Минске, знают в программе «Утро» на СТВ!

# Улицы Минска

Другие новости рубрики

Все новости
13 июля 2012 13:53

Как правильно сделать или вывести татуировку?

12 июня 2012 18:18

Пикник на крыше. Настоящая романтика!