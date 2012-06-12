Прямой эфир

Пикник на крыше. Настоящая романтика!

12 июня 2012 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Такой ужин, пожалуй, надолго запомнится. Свежий воздух, свечи, зелень - настоящая романтика! Особенно когда этот удивительный оазис расположен на крыше дома, находящегося в огромном мегаполисе!

# Фотофакт # Отдых