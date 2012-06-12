Пикник на крыше. Настоящая романтика!

Такой ужин, пожалуй, надолго запомнится. Свежий воздух, свечи, зелень - настоящая романтика! Особенно когда этот удивительный оазис расположен на крыше дома, находящегося в огромном мегаполисе!
Такой ужин, пожалуй, надолго запомнится. Свежий воздух, свечи, зелень - настоящая романтика! Особенно когда этот удивительный оазис расположен на крыше дома, находящегося в огромном мегаполисе!
21 сентября 2026 20:26
21 сентября 2026 20:05
21 сентября 2026 17:45
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21 сентября 2026 17:27
21 сентября 2026 17:26