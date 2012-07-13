Как правильно сделать или вывести татуировку?

Каждый человек хочет выглядеть лучше, чем он есть. Одни покупают новую обувь, одежду... Другие делают татуировки.

Слово «tatoo» принёс в старый свет капитан Джеймс Кук с Полинезии. А вот сам рисунок на коже появился 6 тыс. лет назад и имел прикладное значение. Изначально он был знаком племени, рода, социальной принадлежности. У древних славян татуировки носили в основном женщины. Рисунки на теле были ритуальными оберегами домашнего очага. Однако прикладной характер татуировок давно превратился в эпатаж. Где только их не делают: от интимных мест до белков глаз! Иногда увлечение доходит до фанатизма: татуировками покрывают все тело, имитируют кровавые рубцы, делают трёхмерные тату с люминесцентным эффектом. Рисунки набиваются и на теле домашних животных. Словом, кто на что горазд.

Есть люди, которые считают, что человек без татуировок – голый. «Приходите тауироваться!» - призывал в одном из интервью член Союза художников Республики Беларусь, скульптор, художник и мастер тату Виктор Минко. Во всех своих ипостасях он хорошо известен и в Беларуси, и за рубежом. Его увлечение рисунками на теле началось в армии и приобрело профессиональную форму в настоящем. Из множества существующих стилей предпочитает чёрно-белый реализм. Он – реальный пример для тех, кто хочет превратить своё тело в художественное полотно.

Ведущий:

Бывает, что к вам приходит подросток 16-17 лет с просьбой сделать татуировку, а вы понимаете, что через 5 лет он будет проклинать тот день, когда ее сделал. Вы тогда их отговариваете?

Виктор Минко, член Союза художников Республики Беларусь, скульптор, художник, мастер тату:

До 18 лет мы татуировки вообще не делаем. А потом... иногда приходится отговаривать. Но чаще, если сюжет плохой или месторасположение плохое.

Ведущая:

А какие места не подходят для татуировок? Есть ли такие, которые вообще нельзя трогать?

Виктор Минко, скульптор, художник, мастер тату:

Нет. Делать можно везде, где есть кожа!

Исторически татуировки обладали рядом значений и являлись своеобразным отражением внутреннего мира и истории конкретного человека. Каждый рисунок в системе татуажа что-то обозначает. Она может не нести никакой общественной информации, а может и серьёзно навредить своему владельцу.

Виктор Минко, скульптор, художник, мастер тату:

Нужно больше читать, прежде чем делать татуировку. Но мастер, в первую очередь, должен быть подготовлен. Если человек приходит и выбирает что-то уголовное, или что-то с двойным смыслом, мастер должен рассказать о том, что могут быть какие-то последствия.

Ведущий:

Действительно ли татуировка подчёркивает индивидуальность?

Евгения Муравей-Ольховая, психолог-сексапотолог:

Одна из функций татуировок – привлечение внимания. Это демонстративно, красиво, эстетично. Но бывает по-разному. Не все же люди делают тату, которые расположены в открытых местах. Бывают приватные, которые набиваются для себя или узкого круга людей.

Некоторые люди считают, что нанесение татуировки может повлиять на судьбу или изменить состояние здоровья человека. Так ли это?

Павел Кухтенков, директор центра лазерной и эстетической хирургии:

Нужно оценивать, для чего татуировка наносится. Бывают ситуации, когда у человека есть травмы на лице. Тогда помогает перманентный макияж. Ты приходишь к мастеру, и тебе делают «хорошо и красиво». Тогда татуировка помогает социализации в обществе. С точки зрения медицины, если нет аллергической реакции на краску, и мастер выполняет процедуру в необходимых условиях, то это не вредно.

Среди тех, кто по различным причинам недоволен сделанной ранее татуировкой, есть люди, которые хотят свести «художества» со своего тела.

Ведущая:

Как сегодня цивилизованным методом можно избавиться от татуировки?

Павел Кухтенков, директор центра лазерной и эстетической хирургии:

Наиболее безопасный метод выведения тату – это лазерное обесцвечивание. Жёлтые, красные цвета вывести практически не возможно. А вот тёмно-синие поддадутся где-то за 6-7 процедур. Самое болезненное место, в плане обесцвечивания татуажа, это лодыжки.

Ведущая:

Сколько стоит выведение татуировки?

Павел Кухтенков, директор центра лазерной и эстетической хирургии:

Раз в 10 дороже, чем её нанести.

Факты из истории говорят, что первыми татуировки сделали не мужчины, а женщины. И было это в глубокой древности. Сегодня женщины, как ни странно, сложнее расстаются с татуировками, чем мужчины. Почему?

Евгения Муравей-Ольховая, психолог-сексапотолог:

Я думаю, из-за характера, который тату несёт для женщины. Он другой, нежели у мужчины. У женщин татуировки чаще всего связаны с какими-то личными событиями, чаще всего, любовными. И поскольку эти рисунки носят символичный характер, то женщины хуже с ними и расстаются.