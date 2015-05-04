Телеканал СТВ начал подводить итоги совместного проекта СТВ и БРСМ «Письмо Победителю»

70 лет назад, 4 мая 1945 года продолжалась Берлинская наступательная операция. В частности, войска 70-й, 49-й армий, а также 8-го механизированного и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов 2-го Белорусского фронта вышли на Эльбу.

Такие события происходили ровно 70 лет назад, за 5 дней до Великой победы.

Мы начинаем подводить итоги совместного проекта телеканала СТВ, БРСМ и пионерской организации под названием «Письмо Победителю».

Множество белорусов откликнулись на предложение написать особое «письмо-треугольник» «на фронт» и тем самым отблагодарить ветеранов и всех тех, кто приблизил к нам Великую победу.

Таких писем пришло около 10 тысяч! Мы отобрали 70 лучших писем, и зачитаем их в ходе телемарафона СТВ с 4 по 9 мая.

Отрывок одного из писем, которое нас особенно тронуло, мы зачитаем вам прямо сейчас. Это письмо написала своему прадеду14-летняя Дарья Синюк из Минска:

«Дорогой прадедушка, Порфирий Михайлович! Как бы мне хотелось увидеть тебя, обнять и сказать спасибо за Победу. Но, к большому сожалению, этого уже не произойдет. В 1941 году ты ушел добровольцем на фронт, и 4 долгие года прабабушка ждала от тебя весточки с фронта и надеялась, что писем нет потому, что она находится на оккупированной территории.

А 25 февраля 1945 года наша семья получила «похоронку», в которой было написано: «Ваш муж, Роганов Порфирий Михайлович, погиб под Смоленском в феврале 1942 года и похоронен в братской могиле.

Кто знает, может ты, идя в последний бой, к груди прижимал письмо с радостной новостью из дома, что у тебя родился сын (мой дедушка) и бесстрашно сражался, защищая Родину, а, может, ты так и не узнал этой радостной новости!

…После победы встречали с фронта мужчин, только тебя мы не дождались, но в наших сердцах ты остался навечно!

Дедушка Николай, твой сын, очень хотел встретиться с тобой, но долгие 68 лет искал твою могилу, так как в «похоронке» было указано неверное место захоронения, и только в 2012 году твоя внучка Алла отыскала могилу. Твои дети, внуки и правнуки 9 мая были у тебя в гостях. Долгих 70 лет дедушка ждал этого дня, встречи с тобой. Мне даже показалось, что даже птицы перестали петь, когда дедушка обнимал обелиск. А мы, внуки и правнуки стояли в сторонке, боясь потревожить эту тишину.

Прадедушка Порфирий, ты – мой герой, победитель! Ты отдал жизнь За светлое будущее своей Родины. Низкий поклон тебе и огромные слова благодарности за Победу!»

Это письмо поистине берет за душу! А ведь сколько таких судеб, сколько семей, потерявших близких во время войны, и так и не нашедших своих родственников. Главное – хранить память о героях, о наших бабушках и дедушках. Пока мы их помним – они живы.