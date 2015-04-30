Белорусская мифология. Нечистик, склоняющий людей к пьянству

Белорусы считали, что человек начинает много пить не просто так. Его к этому подталкивают некая нечистая сила.

Опивень - это нечистик (бес, чертенок), который цепляется к людям, склоняя их к пьянству. Опивень никогда не пропускает ни одного застолья. Он пристраивается где-нибудь на конце стола и следит за тем, кто и сколько выпивает. Не очень пьющих опивень подстрекает, чтоб они как можно больше выпили. Если ему это не удается - опивень подсыпает в чарку некое зелье, после чего человек становится совсем пьяным. Любит развлекаться с пьяницами, дразнит их, сбрасывает под стол.

Увидеть опивня можно только будучи сильно навеселе. Это небольшое существо, поросшее темной, редкой шерстью. Голова у него по форме напоминает человеческую, но только со свиным рылом. Там, где должны быть брови, у опивня маленькие, как у молодого бычка, рожки. Есть у него хвостик, закрученный, как у поросенка. Ножки с копытцами.

Ко всему этому следует прибавить, что еще не было и нет на свете пьяницы, который смог бы перепить его. Сколько бы не выпил опивень, слишком пьяным он никогда не будет.