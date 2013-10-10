Тайм-менеджмент или технология организации времени: как успеть сделать все?

Сегодня часто приходится слышать фразу: Как жаль, что в сутках только 24 часа! Планировщики, гаджеты и прочие устройства помогают нам экономить время, но не всегда успешно. Если ваша жизнь похожа на бесконечную гонку, стресс и хроническая усталость преследуют вас - значит пора учиться управлять своим временем!

Тайм-менеджмент, или технология организации времени, возник недавно- в восьмидесятых прошлого века. Сегодня это уже стиль жизни для многих, кому еще вчера не хватало времени на личную жизнь, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Наша героиня - молодая мама, но она не ушла в декретный отпуск и продолжает заниматься бизнесом. О том, получится ли у нее совмещать семью и работу, задумываться не было возможности- пришлось перестраиваться под новые обстоятельства, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Инесса Кулик-Пенкрат:

С рождением ребенка у меня не получалось грамотно распределить свое время. Постоянно опаздывала на встречи, откладывала принятие важных решений. Я попробовала. Было очень сложно перестроиться. Но теперь я нахожу время и для ребенка, и для работы, и даже для мужа.

Для начала психологи рекомендуют проанализировать свою жизнь: полноценно ли мы отдыхаем, достаточно ли занимаемся домашними делами, рационально ли используем рабочее время. Благодаря тайм-менеджменту, усталость лечится поминутным планированием.

Анжелика Бричкалевич, психолог:

Планировать и думать надо на бумаге. Если цели нет на бумаге - она не существует. Перечень задач - своего рода карта, которая не дает вам сбиться с пути к намеченной цели.

Первое, с чего следует начать - это вести учет времени. Составьте план на неделю, выделив 4 части: семья, работа, учеба и спорт. Далее определяем наиболее важные дела. Кстати, важно не только поставить задачу и выполнить ее. Главное - сделать это продуктивно!

Анжелика Бричкалевич, психолог:

Под продуктивностью подразумевается результат, а не процесс. Все успешные люди очень продуктивны. Они много работают и много успевают, а это не одно и то же.

Женский тайм-менеджмент немного отличается от мужского. Специалисты рекомендуют дамам чаще обращаться за помощью к близким. Если такой возможности нет- можно нанять помощника по хозяйству.

Важен и отдых, который тоже нужно планировать. Правильный сон - залог хорошего утра! Так что никаких компьютеров после полуночи, исключить тяжелую пищу на ужин и сон не менее десяти часов! Ваша работоспособность напрямую зависит от хорошего отдыха! А бодрое утро - лучший спутник продуктивного дня!