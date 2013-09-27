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Правила эффективного сна, или что делать, чтобы высыпаться?

27 сентября 2013 11:04
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Чем пасмурнее, холоднее на улице, тем труднее многим просыпаться по утрам. У каждого человека есть своя норма сна. Есть люди короткоспящие, среднеспящие и длинноспящие. Это индивидуальная особенность любого организма. Например, Наполеон был короткоспящим, спал всего 4 часа, а Эйнштейн - длинноспящим, спал 10 часов. Оба они были достаточно эффективными людьми. Если человек свою норму резко сокращает, то, скорее всего, он будет с утра злым, уставшим и депрессивным.

Чтобы ни свет ни заря чувствовать себя бодрым и сильным, посмотрите сюжет программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!

# Сон

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