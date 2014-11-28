Прямой эфир

Световые картины - магия нового светового шоу!

28 ноября 2014 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Момент, когда на небе загораются звезды – одно из завораживающих зрелищ природы. В нашем ритме жизни редко у кого есть возможность за этим наблюдать.

Новое направление в искусстве – светопись – позволяет любоваться этой красотой на расстоянии вытянутой руки!

Вместо кисти – фонарик, вместо холста – люминесцентное полотно. Абсолютная темнота, завораживающая музыка и оживающие образы – магия нового светового шоу – продукт высокотехнологичной аппаратуры и мастерства художника.

Благодаря особому световому оборудованию на супер-чувствительной поверхности экрана появляются рисунки. Силуэты волшебных персонажей, контуры сказочных домов, звезды и деревья медленно вспыхивают и плавно  растворяются.

У художника нет времени на зарисовки и права на ошибку. Полотно чувствительно к свету лишь несколько минут, поэтому мастер всегда настоящий виртуоз! 

Картина всегда появляется из нескольких световых точек, а заполнив пространство – на глазах у зрителей начинается самое интересное! Одни предметы, как по волшебству, превращаются в другие!

 

# Фотофакт # Необычное # Световое шоу # Марина Иллизиум

Другие новости рубрики

Все новости
Мастер по ремонту обуви Игорь Ковалев: о тонкостях ухода и ремонта обуви
26 ноября 2014 07:31

Мастер по ремонту обуви Игорь Ковалев: о тонкостях ухода и ремонта обуви

Поэтесса Валентина Дробышевская презентовала сборник стихов «Чтоб у неба остаться в груди» на СТВ
24 ноября 2014 07:30

Поэтесса Валентина Дробышевская презентовала сборник стихов «Чтоб у неба остаться в груди» на СТВ

Чайный мастер Юлия Якубовская провела чайную церемонию для ведущих программы «УТРО» на СТВ
21 ноября 2014 10:37

Чайный мастер Юлия Якубовская провела чайную церемонию для ведущих программы «УТРО» на СТВ