Световые картины - магия нового светового шоу!

Момент, когда на небе загораются звезды – одно из завораживающих зрелищ природы. В нашем ритме жизни редко у кого есть возможность за этим наблюдать.

Новое направление в искусстве – светопись – позволяет любоваться этой красотой на расстоянии вытянутой руки!

Вместо кисти – фонарик, вместо холста – люминесцентное полотно. Абсолютная темнота, завораживающая музыка и оживающие образы – магия нового светового шоу – продукт высокотехнологичной аппаратуры и мастерства художника.

Благодаря особому световому оборудованию на супер-чувствительной поверхности экрана появляются рисунки. Силуэты волшебных персонажей, контуры сказочных домов, звезды и деревья медленно вспыхивают и плавно растворяются.

У художника нет времени на зарисовки и права на ошибку. Полотно чувствительно к свету лишь несколько минут, поэтому мастер всегда настоящий виртуоз!

Картина всегда появляется из нескольких световых точек, а заполнив пространство – на глазах у зрителей начинается самое интересное! Одни предметы, как по волшебству, превращаются в другие!