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Стартовал 18 тур народной игры «Удача в придачу» от «Евроопт»

13 октября 2016 09:24
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Очередная четвёрка шикарных внедорожников от «Евпроопта» разыграна. В минувшую субботу, 8 октября, в Минском торгово-развлекательном центре «Е-Сити» на улице Денисовская, 8, состоялся розыгрыш призов 17-го тура игры «Удача в придачу». Взрыв эмоций, море сюрпризов, улыбок дарили ведущие и гости телевизионного шоу. 

Стартовал 18 тур народной  игры «Удача в придачу» от «Евроопт». И снова на кону 4 новеньких внедорожника. Кроме того будет разыграно 1 тыс. призов по 100 рублей, 100 призов - по 500 рублей. 

Участие в масштабной игре с начала года приняли уже сотни тысяч белорусов со всей Беларуси, а победителям были вручены призы на общую сумму свыше 2 млн. долларов. «Кругленькие» суммы и новенькие автомобили за это время сделали счастливее и богаче 15, 5 тыс. покупателей  «Евроопт». Спешите стать участником 18-го тура народной игры «Удача в придачу»!

# Фотофакт # Продукты питания # Мария Кронда

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