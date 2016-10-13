Очередная четвёрка шикарных внедорожников от «Евпроопта» разыграна. В минувшую субботу, 8 октября, в Минском торгово-развлекательном центре «Е-Сити» на улице Денисовская, 8, состоялся розыгрыш призов 17-го тура игры «Удача в придачу». Взрыв эмоций, море сюрпризов, улыбок дарили ведущие и гости телевизионного шоу.

Стартовал 18 тур народной игры «Удача в придачу» от «Евроопт». И снова на кону 4 новеньких внедорожника. Кроме того будет разыграно 1 тыс. призов по 100 рублей, 100 призов - по 500 рублей.

Участие в масштабной игре с начала года приняли уже сотни тысяч белорусов со всей Беларуси, а победителям были вручены призы на общую сумму свыше 2 млн. долларов. «Кругленькие» суммы и новенькие автомобили за это время сделали счастливее и богаче 15, 5 тыс. покупателей «Евроопт». Спешите стать участником 18-го тура народной игры «Удача в придачу»!