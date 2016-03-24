Солнечные батареи и солнечные электростанции: развитие альтернативной энергетики в Беларуси

Солнце – неиссякаемый источник энергии. Если грамотно использовать доступный всем природный ресурс, можно получить немалую выгоду, поэтому неудивительно, что во многих странах сегодня развивают данное направление.

Лидер по количеству солнечных батарей – Германия, и это несмотря на то, что по статистике ясные дни в этой стране меньше 30 в год. К слову, в Беларуси их примерно столько же. Солнечная энергетика у нас пока только начала развиваться.

Прогнозы многих специалистов оптимистичны. Альтернативная энергетика в Беларуси будет развиваться активнее.

С каждым годом у нас появляется все больше электростанций. Самую большую из них оборудовали в Речице.

Также впечатляют размеры подобной станции во дворе Республиканского института контроля знаний в Минске. Здесь работает 153 солнечные батареи.

Конечно, зимой электроэнергии вырабатывается меньше, чем выше солнце над горизонтом, тем продуктивнее работает станция. Самая высокая эффективность солнечной батареи – дни летнего солнцестояния. Это – середина июня.

Весь потенциал солнечной энергии ещё пока не раскрыт. Но шаги в данном направлении уже сделаны. Так в Минске планируют установить сеть необычных велосипедных парковок: на них можно будет не только оставить двухколесный транспорт, но и зарядить мобильный телефон или планшет. Всё это будет работать, благодаря солнечным батареям.