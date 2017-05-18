Розыгрыш призов 33-го тура игры «Удача в придачу!» состоится в 20 мая

Еще больше призов не хотите ли? Уже в эту субботу «Евроопт» разыграет среди участников 33-го тура игры «Удача в придачу!» сертификаты на общую сумму в эквиваленте 100 тыс. долларов, два внушительных приза по 10 тыс. долларов в эквиваленте каждый, пару новеньких автомобилей марки HyundaiCreta и тринадцатую квартиру в Минске по адресу ул. Мястровская, 6. А еще своих обладателей найдут 40 путевок на двоих в Тунис! Хотите обеспечить себе шикарный отпуск, сесть за руль стильного внедорожника или получить заветные ключи от квартиры в Минске? Тогда успейте сделать покупки в магазинах «Евроопт» или интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» до их закрытия в пятницу!

Розыгрыш призов 33-го тура игры «Удача в придачу!» состоится в субботу, 20 мая, в 13.20 в минском ТРЦ «Е-сити» на ул.Денисовская, 8. Всех посетителей торгово-развлекательного центра ждет зажигательное шоу с участием известных персон и – отпускное настроение! В центре внимания – «Евровидение», финал которого прошел в эти выходные в Киеве. Зрители смогут узнать все самое интересное о конкурсе от его участников. А суперпризы разыграет, конечно же, группа NaviBand, которая представила нашу страну на этом масштабном музыкальном конкурсе.

Открывайте для себя целый мир возможностей вместе с «Евроопт»! Собирайте игровые коды – и получайте шанс выиграть не только квартиру и автомобиль, но и путешествие мечты! Сразу 80 счастливчиков проведут неделю – с 26 июня по 3 июля – по системе «всё включено» в роскошном пятизвездочном отеле прямо на берегу моря в Тунисе. Золотистые пески пляжа, спа- и фитнес-центры, широкий выбор ресторанов, комфортные номера... И, конечно, множество увлекательных экскурсий. Это будет действительно незабываемое путешествие! Кстати, первые туристы от «Евроопт», которым повезло выиграть путевки в юбилейном 30-м туре, уже отправились 9 мая в Турцию, и уже нежатся в лучах восточного солнца.

А, счастливчики 31-го и 32-го туров, выигравшие отдых в Египте и Греции, пакуют чемоданы, ведь их вылет совсем скоро! И такое чемоданное настроение продлиться всю весну и все лето! В каждом туре игры «Удача в придачу!» – путевки на двоих на лучшие мировые курорты в лучшие пятизвездочные отели, и все это с богатой экскурсионной программой. Будьте в курсе, чем живет игра и ее участники, которым уже повезло с «Евроопт»! С 10 мая на телеканале ОНТ стартовали «Дневники Удачи в придачу!» Смотрите трансляцию каждый вечер в 18.55 или повтор программы каждое утро в 8.05.

Нет сомнений, с «Евроопт» мечты сбываются! И обычная покупка может в одну секунду сделать вас владельцем столичной недвижимости. Как это вышло у Ларисы Клишко из Минска. Именно она в 32-м туре игры «Удача в придачу!» стала обладательницей уютной квартиры по адресу ул. Мястровская, 4. Этот выигрыш оказался настоящей сенсацией, ведь впервые за всю историю игры суперприз достался сотруднику холдинга «Евроопт»! Как известно, работники «Евроопт» и их родственники принимают участие в игре с 24 тура, но до этого момента удача не улыбалась ни одному из 36 тыс. специалистов холдинга.

Хотите узнать, как встретиться с удачей? Покупайте в магазинах «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи» и используя дисконтную карту «Е-плюс», и выигрывайте путешествие мечты, автомобиль или квартиру! И помните: чем больше игровых кодов – тем выше шансы на победу! Играйте, выигрывайте, и верьте в свою удачу! Кто знает, быть может, уже в эту субботу призы от «Евроопт» ждут именно вас?