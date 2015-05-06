Прокатиться «с ветерком». Велосипедное движение активно развивается в Беларуси

30 дней на велосипеде, хотя бы по километру в день – не только отличная возможность восстановить форму после зимнего перерыва, но и принять участие в международном флэш-мобе. 4 тысячи человек по всему миру на целый месяц объединила цель – кататься только на велобайке.

Самодисциплина и единство – используя только экологичный вид транспорта, ребята помогают окружающей среде, укрепляют свое здоровье и поднимают настроение!

«Велопокатушки» в Беларуси с каждым годом становятся все популярнее. В Минске уже открыта бесплатная мастерская – ежедневно по будням ребята из велогаража с радостью помогают велобайкерам.

На достигнутом активисты из Велосипедного общества не останавливаются – следующая цель - бесплатный велопрокат. На несколько часов арендовать велосипед можно только при наличии паспорта.

Кирилл – один из тех смельчаков, который использует велосипед в качестве единственного средства передвижения круглый год. И никакой метеопрогноз не может испортить этому велофану ежедневную прогулку на байке!

А тем, кто еще только открывает свой велосезон, несколько простых советов, как подготовить свой байк к летним «покатушкам».